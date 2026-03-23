新日本プロレス４月４日両国大会の主要対戦カードが２３日に発表された。

同大会では「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」覇者のカラム・ニューマンがＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太に挑戦する。現在２３歳６か月のカラムが勝てば中邑真輔（現ＷＷＥ）の持つ同王座の最年少戴冠記録（２３歳９か月）を更新する。

ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ組には「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーＪｒ．、大岩陵平組の挑戦が決定。ザック＆大岩は１月５日大田区大会でＫ．Ｏ．Ｂ敗れており、リベンジマッチとなる。

さらにＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）には海野翔太が挑戦する。海野は昨年のＧ１クライマックス公式戦で竹下に勝利を収めており、悲願のキャリア初タイトル奪取となるか、注目だ。

また東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンは因縁深い極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」と８人タッグ戦に出場。矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと組んでドン・ファレ、ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、金丸義信組との対戦が決定した。