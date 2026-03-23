新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」覇者のカラム・ニューマン（２３）が４月４日両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太（３２）に挑戦することが２３日に正式発表された。

カラムは２１日長岡大会で上村優也との決勝戦を制しＮＪＣ初優勝。２３歳６か月の若さで栄冠を手にして、オカダ・カズチカ（現ＡＥＷ）の保持していた最年少優勝記録を更新した。

両国決戦でＩＷＧＰヘビー級王座を奪取すれば、中邑真輔（現ＷＷＥ）の保持する最年少戴冠記録（２３歳９か月）も塗り替えることになる。この日の会見に出席したカラムは「新日本プロレスデビューしてから今日で９２０日。これだけの短い期間で俺はたくさんのことを成し遂げてきた。両国のメインでＩＷＧＰヘビーを手にして、中邑の最年少記録を俺が更新する。ＩＷＧＰを取ったその先に何が待っているのか、あえて口にはしないが、お前らはこの帝国に忠誠を示し、このプリンスのために道をあけるんだ」と力強く言い切った。

かつての兄貴分で「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」で共闘したウィル・オスプレイ（現ＡＥＷ）からもＳＮＳ上で祝福の言葉をおくられた。カラムは「彼が新日本を抜けてライバル団体のＡＥＷに行ったことにはいまだに腑に落ちていない部分がある。ただ若手時代には『生きるか死ぬかの気持ちで頑張れ』とエールを送ってもらっていた。正直、俺は彼の想像以上にタフな経験をしてきたと思っているし、そういった経験を経てＮＪＣを制したりこのＵＥを自分のものとしてさらに大きくできるようになったので、彼には感謝している」と胸中を明かした。

現王者の辻に対しては「面白くないし、つまらないことをやっているなという印象だ。いつもニヤニヤしているし、勝手な主張をしたり文句も言っているが、俺にしたらそんなことは大したことではない」とバッサリ。「上村や海野（翔太）に対しても同じことを言ったが、すでに俺はもう辻のことも超越している。ＩＷＧＰを取って、世界一をさらに強いものにしていくことに集中している」と豪語したプリンスが、歴史の新たな１ページにその名前を刻む。