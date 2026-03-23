柄本時生、妻・さとうほなみとキス寸前 手塚治虫作品オマージュの夫婦動画に「ラブラブで可愛い」「2人とも最高」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】俳優の柄本時生が3月22日、自身のInstagramを更新。妻で女優のさとうほなみと撮影した動画を公開した。
【写真】昨年11月に結婚 36歳人気俳優夫婦の超接近ショット
柄本は「ファッションは難しいけど思い出に残りました。かいし君の誘ってくれてありがとー」と記し、夫婦でビジュアルモデルを務めたファッションブランド「MONSTROUSA」と手塚治虫氏のコラボレーション「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」の動画を投稿。手塚氏の代表作「ブラック・ジャック」に沿ったスタイリングの2人が登場し、さとうがソファに座った柄本に顔を近づける仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「素敵なご夫婦」「ラブラブで可愛い」「2人とも最高」「自然体で微笑ましい」と反響を呼んでいる。
2人は2023年にアパレルブランド「MONSTROUSA」のビジュアルモデルを務め、ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（テレビ東京系／2024）で共演。2025年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】昨年11月に結婚 36歳人気俳優夫婦の超接近ショット
◆柄本時生、妻・さとうほなみと撮影した動画披露
柄本は「ファッションは難しいけど思い出に残りました。かいし君の誘ってくれてありがとー」と記し、夫婦でビジュアルモデルを務めたファッションブランド「MONSTROUSA」と手塚治虫氏のコラボレーション「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」の動画を投稿。手塚氏の代表作「ブラック・ジャック」に沿ったスタイリングの2人が登場し、さとうがソファに座った柄本に顔を近づける仲睦まじい姿が収められている。
◆柄本時生の投稿に「ラブラブで可愛い」と反響
この投稿は「素敵なご夫婦」「ラブラブで可愛い」「2人とも最高」「自然体で微笑ましい」と反響を呼んでいる。
2人は2023年にアパレルブランド「MONSTROUSA」のビジュアルモデルを務め、ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（テレビ東京系／2024）で共演。2025年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
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