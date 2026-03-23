「4通りの着こなしができる！」【studio CLIP】春に大活躍しそう♡「コスパ最強トップス」

おしゃれな春コーデを楽しみたいけれど、アイテム数はなるべく増やしたくない……という人は「マルチWAYトップス」が頼りになるかも。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】で見つけた、4通りの着こなしを楽しめるコスパ優秀なアイテムをご紹介します。

レースアイテムを投入でコーデの鮮度アップ

【studio CLIP】「レースキャミソールセットプルオーバー」\5,391（税込・セール価格）

レースキャミソールとカットソーのセットトップス。キャミソールを前後反対にしても着られるほか「単品使いを含めて4通り」（公式サイトより）のコーデを楽しめるという、コスパ優秀なアイテムです。セットで着れば、シンプルなカットソーにレースのデザインが重なり、春らしく軽やか。着まわしの幅がグッと広がりそうです。

裾レイヤードでコーデをおしゃれに格上げ

レースキャミソールをインナーとして使えば、カットソーの裾からレースがのぞくレイヤードスタイルに。主張しすぎないデザインなので、大人のカジュアルコーデにも取り入れやすいのがポイントです。カジュアルコーデに程よい甘さをプラスしたい日にも重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M