元乃木坂46メンバー、“ふっくらお腹”披露 ドラマオフショットに反響続々「妊婦姿にビックリ」「ドレス姿美しい」
【モデルプレス＝2026/03/23】乃木坂46の元メンバーでアーティストの真洋（mahiro）が3月22日、自身のInstagramを更新。ふっくらしたお腹のオフショットを公開し、驚きの声が上がっている。
【写真】元乃木坂、ふっくらお腹に手を添える姿
ショートドラマアプリ「FANY ：D」にて3月24日に配信されるドラマ「シュラドラ―推しの真似をしていたら怪物になったキャバクラ嬢3人のMとゴタ消しの伊藤ちゃん―」への出演を報告した真洋は、ドラマのオフショットを公開。マタニティウェア姿でふっくらしたお腹を手で支えている姿を披露した。
また、「私は、恵比寿No．1キャバ嬢『究極色恋嬢 マリア』を演じさせていただきました」と記し、赤いドレス姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「妊婦姿にビックリした」「二度見しちゃった」「ドラマ楽しみ」「ドレス姿美しい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂、ふっくらお腹に手を添える姿
◆真洋（mahiro）、ふっくらお腹オフショット公開
ショートドラマアプリ「FANY ：D」にて3月24日に配信されるドラマ「シュラドラ―推しの真似をしていたら怪物になったキャバクラ嬢3人のMとゴタ消しの伊藤ちゃん―」への出演を報告した真洋は、ドラマのオフショットを公開。マタニティウェア姿でふっくらしたお腹を手で支えている姿を披露した。
また、「私は、恵比寿No．1キャバ嬢『究極色恋嬢 マリア』を演じさせていただきました」と記し、赤いドレス姿も投稿している。
◆真洋（mahiro）の投稿に驚きの声
この投稿に、ファンからは「妊婦姿にビックリした」「二度見しちゃった」「ドラマ楽しみ」「ドレス姿美しい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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