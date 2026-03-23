◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦 三重2―0佐野日大（2026年3月23日 甲子園）

監督としてPL学園を甲子園春夏通算6度優勝に導き、計58勝の名将・中村順司氏（79）の孫で、佐野日大主将の中村盛汰（3年）が「5番・三塁」で先発出場。2回に左前打、9回に右前打の4打数2安打と気をはいたが、零敗となりチームを勝利に導くことができなかった。

試合後の取材では、祖父が指揮を執り名を馳せた聖地での初のプレーを「“こういう大きな舞台で戦わないといけない”と思いました。絶対にここに（夏に）帰ってきたい」と振り返ったが、敗戦には「甲子園を目指すにあたって、たくさんの方との出会いや、いろんな経験をしてきましたが、多くの方々の期待に応えることができませんでした」と肩を落とした。

中村氏とは前日まで電話で連絡を取り続けていたそうで、「関東の代表としてくるんだから、気負わずに自分らしく、粘り強くプレーしなさいと言われて、気持ち的に余裕をもつことができました」とアドバイスに感謝した。

同氏とは幼少期からバッテティングセンターにいくなどして指導を受けたとあり、思い出はつきず。「普段は優しいんですが、野球になると厳しい。目の色がかわる」と苦笑いした。元阪神の麦倉洋一監督は中村について「一番練習する子。（2安打には）こういう結果は当然だと思う」と評価していた。