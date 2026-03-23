◆プロボクシング ▽日本フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦 日本王者・野上翔―浅海勝太（２４日、東京・後楽園ホール）

「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、東京・文京区の東京ドーム ｂｌｕｅ―ｉｎｇ！で行われ、日本フライ級王者・野上翔（２５）＝ＲＫ蒲田＝は５０・７キロ、挑戦者の日本同級１位・浅海勝太（３１）＝ＭＲ＝はリミットの５０・８キロでともに一発クリアした。

戦績は野上が７戦全勝（４ＫＯ）、浅海が１４勝（７ＫＯ）１３敗。

計量後、取材に応じた野上は「いつもと変わらない」と冷静。日本王座初防衛戦に加え、空位の東洋太平洋王座もかけられる一戦となったが、第１試合に。「試合順は気にしていない。やることは勝つだけです。準備したことをやるだけ」と力を込めた。

挑戦者の浅海は２０１４年１１月デビューで、キャリア１３年目で初のタイトル挑戦。いきなり２冠戦となったが「コンディションはいつもどおり、いい。ベルト２本？ 最初から日本タイトル戦だとはわかっていたから。１本増えただけです。ハハハ」と笑った。戦績は５割強と勝ったり負けたりだが「続けたからこそ、ここまで来ている。明日は勝って、ベルトを取るだけ。自分のやりたいボクシングをやれば、結果はついてくる。相手の好きにはさせない」と力強かった。