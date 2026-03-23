◆センバツ第６日 ▽１回戦 三重２―０佐野日大（２３日・甲子園）

佐野日大（栃木）は、ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）の孫である中村盛汰主将（３年）が「５番・三塁」で出場。２回の第１打席で左前打、９回の第４打席では右前打を放った。

チームは三重のサウスポー・上田晴優投手（３年）の前に完封負け。「結果が全て。勝たなくてはいけなかった」と悔しさを表したが、祖父に対しては「期待に応えたいという部分もあったので、よかったです。全力で頑張ったということは伝えたい」と思いを述べた。

大阪入りしてから、祖父とは毎日のように電話で会話してきたという。「『いつでもかけてこい』と言ってくれました。気持ちの部分で余裕を持てるような言葉をかけてくれるんです」と中村盛汰。心のサポートもあって生まれた２安打だった。

中村順司氏は、監督として甲子園で通算５８勝。聖地で勝つことの難しさを味わった中村盛汰は「この舞台で何回も勝ってきたことは偉大だと、改めて思いました」。最後の夏に向けて「もう一回、ここに帰って来て、校歌を祖父に聞かせたい。校歌を歌いたいです」と誓いを述べた。