“ドーナツ6個798円”のサプライズボックス、都内全店で購入可能に。テスト導入では約3割のフードロス削減【クリスピー･クリーム･ドーナツ】

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、北欧発のフードロス削減サービス『Too Good To Go(トゥー･グッド･トゥ･ゴー)』の提供店舗数を、2026年3月23日以降、都内全店へ順次拡大する。

サービス提供店舗では、販売状況に応じて6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス(6個)」(税込798円、通常価格の約半額)を販売する。現在はエチカ池袋店、東京国際フォーラム店など、新宿･渋谷エリアを中心とした10店舗で提供中。今回の導入店舗拡大に伴い、アトレ大森店、ららぽーと豊洲店など都内全23店舗へと対象を広げる。

〈2026年1月末〜新宿･渋谷を中心に10店舗でテスト導入〉

クリスピー･クリーム･ドーナツ(KKD)は、フードロス削減に向けて、各国でさまざまな取り組みを行っている。共通する取り組みのひとつに、世界21カ国で展開し、累計5億食以上のフードロスを削減してきた北欧発のフードロス削減サービス『Too Good To Go』の導入がある。

『Too Good To Go』日本上陸のタイミングに合わせ、KKDJは最初のパートナーの1社として連携を開始した。2026年1月末には、新宿･渋谷を中心に10店舗でテスト導入。販売状況に応じて6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」を、通常価格の約半額798円(税込)で販売している。

〈約3割のフードロス削減&新規顧客との接点創出〉

テスト導入から1ヶ月間で約3割のフードロス削減につながったほか、『Too Good To Go』サービスを利用し購入した人の約4割がKKDを初めて体験する新規顧客で、新たな接点の創出にもつながっている。また、既存顧客からも「中身が分からない“サプライズバッグ”という仕組みが、自分では選ぶことのない“新しいドーナツとの出会い”にもつながっている」と好評だという。

さらに、導入店舗で働く従業員からは「フードロスの削減に繋がるだけでなく、店舗で前向きな会話が生まれるきっかけになった」「サービスをきっかけにブランドを知ってもらえる機会が増え、新しい層への認知拡大が嬉しい」などの意見が寄せられた。フードロス削減という社会課題をより身近に感じるきっかけとなっているという。

〈都内全店に導入店舗を拡大、全国への拡大も視野に〉

テスト導入の結果をふまえ、フードロスという社会課題への取り組みを強化するため、2026年3月23日以降、導入店舗を10店舗から23店舗に拡大。今後もサービスのエリア拡大にあわせて、全国へ拡大していく予定だ。

◆「サプライズボックス(6個)」

ドーナツ6個入り、税込798円(通常価格の約半額)

【2026年1月末〜導入済店舗】

･エチカ池袋店

･エトモ自由が丘店

･小田急エース北館店

･新宿東宝ビル店

･明治神宮前メトロピア店

･東京国際フォーラム店

･池袋ショッピングパーク店

･渋谷シネタワー店

･玉川郄島屋S･C店

･西武新宿ペペ店

【2026年3月23日以降 順次導入開始予定の店舗】

･アトレヴィ三鷹店

･アトレ大森店

･アトレ四谷店

･吉祥寺元町通り店

･立川ルミネ店

･東京ソラマチ店

･八王子オクトーレ店

･町田マルイ店

･丸井吉祥寺店

･丸の内オアゾ店

･有楽町イトシア店

･ららぽーと豊洲店

･ルミネ北千住店

【購入方法】

『Too Good To Go(トゥー･グッド･トゥ･ゴー)』アプリをダウンロードし、アプリ上で予約･支払いを完了。指定時間に店舗へ向かい、アプリをスワイプして商品を受け取ることができる。

〈『Too Good To Go』とは〉

『Too Good To Go』は、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のフードロス削減サービス。

欧州･北米･アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000万を超える登録ユーザーと18万のパートナーとともに、世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開している。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Groupなどが参加している。

デンマーク発のフードロス削減サービス『Too Good To Go』