【壱角家】期間限定で「無限ライス」キャンペーンを103店舗へ拡大 【明日から】

株式会社ガーデンが運営するラーメンチェーン「壱角家」は、「壱角家【無限ライス】キャンペーン」の対象店舗を拡大し、3月24日(火)から3月31日(火)までの期間限定で103店舗にて開催する。

本キャンペーンでは、麺類を注文した人を対象に、ライス食べ放題を無料で提供。さらに家系ラーメンを注文した人には海苔2枚の追加もついてくる。

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〈「無限ライス」キャンペーン概要〉

期間は3月24日(火)から3月31日(火)まで。麺類を注文した店内飲食客はライス食べ放題。

〈4月13日までキャンペーン期間を延長する店舗も〉

芝公園店、門前仲町店、川崎銀柳街店、溝の口店、溝の口駅前通店、蒲田店、西新宿本店、新宿西口店、新宿東南口店、新宿中央東口店、新橋店、日吉店、西川口店･秋葉原総本店、上大岡店、渋谷センター街店、新宿5丁目店、新宿アルタ裏店、千葉駅前店、横浜道 蒲田店では、4月13日(月)まで期間を延長して実施する。

〈未実施店舗は以下〉

アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

〈壱角家とは〉

壱角家は全国に100店舗以上を展開する、株式会社ガーデンが運営するラーメンチェーン。

株式会社ガーデンは飲食事業と不動産事業を展開。飲食事業では、山下本気うどん･横浜家系ラーメン「壱角家」･肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営する。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」をとる。