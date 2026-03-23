ビッグサイズのSUGOI水着姿！ 「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より宇崎花＆宇崎月が新プライズフィギュアシリーズ「Eternal Romance」で立体化
【宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎花 セーター水着ver.】 【宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎月 セーター水着ver.】 9月より展開予定
9月より展開予定
9月より展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎花 セーター水着ver.」、「宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎月 セーター水着ver.」を9月より順次展開する。
本景品はアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より宇崎花と宇崎月をセーター水着姿でプライズフィギュア化したもの。新たなプライズフィギュアシリーズ「Eternal Romance」での立体化となっており、セーターの網目の質感や全高約28cmだからこそできるビッグサイズで迫力の造形となっている。
宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎花 セーター水着ver.
9月より展開予定
サイズ：約28cm
宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎月 セーター水着ver.
9月より展開予定
サイズ：約27cm
(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会