【宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎花 セーター水着ver.】 【宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎月 セーター水着ver.】 9月より展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎花 セーター水着ver.」、「宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎月 セーター水着ver.」を9月より順次展開する。

本景品はアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より宇崎花と宇崎月をセーター水着姿でプライズフィギュア化したもの。新たなプライズフィギュアシリーズ「Eternal Romance」での立体化となっており、セーターの網目の質感や全高約28cmだからこそできるビッグサイズで迫力の造形となっている。

宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎花 セーター水着ver.

9月より展開予定

サイズ：約28cm

宇崎ちゃんは遊びたい！ω Eternal Romance 宇崎月 セーター水着ver.

9月より展開予定

サイズ：約27cm

(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会