

高校生が自動車教習所で指導員の仕事を体験 ハッピードライビングスクール

高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと、高松市で企業見学会が開かれました。

将来の進路選択の参考にしてもらい、中小企業の人手不足を解消しようと香川県中小企業団体中央会が企画しました。香川県内の高校生16人が参加し、高松市のハッピードライビングスクールなどを訪問しました。

高校生は業務について社員に質問し、学科教習に参加した後、指導員の仕事を体験しました。

生徒役の指導員「ちょっと線越えてしまったかもしれない、これはいいですか？」

指導員役の高校生「だめです。停止線の直前で止まらないといけない」

教習車の助手席に乗り、指導員の運転を見ながら交通ルールを学びました。

（高校生）

「まだ将来のことは考えられていないので、もっとたくさんの企業を見て、地元で働くか県外に出るか考えていきたい」

（香川県中小企業団体中央会 青年部／太田武志 会長）

「県内の就職がやはり少ないので、（地元の）職業を知ってもらって、『こういう職種もあるんだな』ということを知ってもらうのが1番」