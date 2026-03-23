先週の日米首脳会談では、高市首相を評価する声が聞かれています。ただ、封鎖状態のホルムズ海峡を巡っては、アメリカとイランとの駆け引きが続き、予断を許しません。静岡県内では入浴施設が休止するなど影響が出ています。



ホワイトハウスがSNSに公開した動画。会談を前に、高市総理とトランプ大統領の親密な関係を示すシーンが。



そして行われた、日米首脳会談では…。





（高市首相）「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思います。そのために私は諸外国に働きかけてしっかりと応援をしたいと思っています」イラン情勢については…。（アメリカ トランプ大統領）「アメリカは日本からあらゆる面において多大な支援を得て協力関係を築いてきた。日本は期待された役割を果たそうとしている。NATOとは違ってね」日本はNATOとは違うと評価しました。関係者によりますと、この会談でメディアが退出したあと、事実上の封鎖状態となっているホルムズ海峡の安全確保を巡り、高市首相は“正式な停戦合意までは自衛隊の派遣は難しい”との認識を説明。憲法9条による制約を理由にあげたということです。NNNと読売新聞が行った世論調査では、日米首脳会談を「評価する」と答えた人は69パーセントで「評価しない」を大きく上回りました。高市首相が、首脳会談で、イラン情勢の安定に向けて、日本が法律の範囲内で対応する考えを示したことについては、「評価する」が82パーセント。中東に海上自衛隊を派遣することについては、「賛成」が24パーセント、「反対」が67パーセントでした。緊迫が続くイラン情勢。23日、静岡市内のガソリンスタンドを訪ねてみると…。（伊藤 薫平キャスター）「政府の補助金によってガソリン価格は下がりました。きょうはレギュラーで175円です」一時期は195円まで上がった価格も、補助金で20円値下がりしました。利用客に日米首脳会談の評価をうかがってみると…。（静岡市民）「内容的にはすごくいいというか、良かったんじゃないですかね」（静岡市民）「艦船出してくれと言われるのではないかと思っていたが、それもなく、日本の立場も分かってくれたみたいで、うまくいったんじゃないですか」その上で願うのは、ガソリン価格の値下げです。（静岡市民）「なんとかうまくホルムズ海峡、通れるようになってくれればいいとは思うけどね」乱高下するガソリン価格。今後の見込みは…？（下川原SS 三ツ井 大介 所長）「今後は全く分からない。戦争が長引くと恐らく仕入れ自体も高くなると思うので、それに補助金がどれだけついていけるかというところだと思う。油断ならないというか…僕らにはどうしようもないんですけど…」ただ、日米首脳会談の後、ホルムズ海峡を巡る情勢はさらに深刻化することに。21日夜、トランプ大統領はSNSに、「イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、イランのあらゆる発電所を攻撃して壊滅させる」などと投稿。これに対し、22日、イランの中央軍司令部の報道官は 声明で、アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しました。また、アメリカの株を保有する企業は「完全に破壊される」としたほか、アメリカ軍基地がある国のエネルギー施設も「我々の正当な標的になる」と警告。軍事衝突がさらにエスカレートする懸念が強まっています。イラン情勢の影響で、県内では休業を余儀なくされる施設も出てきました。こここは、浜松市浜名区の三ヶ日総合福祉センターにある「いのはなの湯」。（カメラマン）「浴室の入り口には、25日から営業停止と書かれた張り紙が貼られています」あさって25日から当分の間休業することとなりました。施設では、浴場のボイラーに重油を使用。1週間あたり約1000リットルを使っていましたが…（浜松市 社会福祉課 鈴木 麻子 副参事）「納入業者の方から重油の在庫が入ってこないということで。こんなかたちで影響があるのはびっくりしましたけれども。毎日のように利用する方もいるので、早いところ重油の供給が安定するよう祈るばかり」休業を知った利用者は…。（利用者）「すごく残念、ちょっとじゃなくてたくさん残念。せっかくこんないい施設が、みんな利用されているのに」ホルムズ海峡の開放へ、アメリカ側はイランの発電所を攻撃するのか？その「期限」は、日本時間のあす24日午前9時前です。