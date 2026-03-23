女優の吉瀬美智子（51）が23日、自身のインスタグラムを更新。ファンへ感謝を伝えた。

22日に更新したストーリーズで「お薬塗っても軽い口唇炎がずっと治らない」と明かした吉瀬。試行錯誤をしても効果がないことを記し、「アドバイスあったら教えてね」と呼びかけていた。

この日は「皆さん！口唇炎や口内炎について、たくさんのアドバイスをありがとうございます」と感謝。「貧血もあるので、ビタミンB複合体とヘム鉄、葉酸、モイゼルト軟膏で様子を見てみたいと思います！」と伝えた。

また「ドラマ撮影中のため、食生活の乱れやストレスも影響しているのかな…と感じています。治りましたら、またご報告します！！感謝」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「お疲れ様」「痛いですよね」「お大事になさってください」「体は正直で大変ですよね 応援してます」「口内炎早くよくなりますように」などの声が集まった。

吉瀬は2010年12月に10歳年上の一般男性と結婚。13年に長女、16年に次女を出産。21年に離婚し、シングルマザーとして2人の娘を育てている。