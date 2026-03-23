序文：担当編集が見い出した歴史的意義

3月10日、アウトモビリ・ランボルギーニは『Lamborghini Miura The first Supercar in history』と題したプレスリリースを発行しました。その2日後にはランボルギーニ・ジャパンから日本語訳が発行されています。

【画像】イタリアの街中で『ヴェルデ』が映える『ランボルギーニ・ミウラP400S』 全12枚

日本版のタイトルは、『アウトモビリ・ランボルギーニ、ランボルギーニ・ミウラ誕生60周年の記念すべき節目を祝う』とされ、サブタイトルに『ランボルギーニ・ミウラ―史上初のスーパーカー』と付けられていました。



2026年、デビューから60周年を迎えたランボルギーニ・ミウラ。 アウトモビリ・ランボルギーニ

プレスリリースの内容はタイトルどおり、今年で60周年を迎えたミウラの歴史を紹介するものです。リリースを発行した3月10日は、ちょうど60年前にジュネーブ・モーターショーでミウラを初公開した日でもあります。

担当編集がランボルギーニの取材を本格的に始めた2000年代前半、彼らの歴史的アーカイブは決して豊富と言えない状況でした。そのため謎の部分が多く、研究家やジャーナリスト、編集部で歴史的考証が進みました。

特にカウンタックやイオタはそのミステリアスさが熱狂的対象となり、私も多くの記事やムックの製作を編集者として担当しました。しかし、レストアなどを担当する『ランボルギーニ・ポロストリコ』が2015年に設立されてきてからは自社による分析が進み、最近は貴重な写真と共に、こうした公式ヒストリーも公開されるようになりました。

そこで今回は、この『ランボルギーニ・ミウラ公式ヒストリー』を、全文掲載することにいたしました。当サイトへの掲載にあたり一部表記こそ変更していますが、内容は変更していません。

それは『公式版』をそのままネット上に残すことが、意義のあることだと考えるからです。なお全部で8000文字以上あるため、5回に分けて掲載することにしました。

では2026年における、最新の『ミウラ・ヒストリー』をじっくりとご覧ください。

スーパーカーの概念を形づくった数々の軌跡を辿る

アウトモビリ・ランボルギーニは、2026年に誕生60周年を迎えるランボルギーニ・ミウラの起源と進化、そしてスーパーカーの概念を形づくった数々の軌跡を辿ることで、その記念すべき節目を祝います。

1966年3月10日のジュネーブ・モーターショーにおいて、ランボルギーニがミウラを発表したことは、新型モデルの発売に留まらない大きな功績を残し、高性能なロードカーの持つポテンシャルを再定義しました。



ランボルギーニ・ミウラP400S アウトモビリ・ランボルギーニ

ミウラはモータースポーツのデザインに着想を得たレイアウトを採用し、運転席の後方にV12エンジンを横置きに搭載しました。これは、GT（グランツーリスモ）の伝統を打ち破る革新的な構造であり、ミウラは、当時としては現実離れした性能を誇っていました。

伝説的なデザイン会社であるベルトーネが手掛けたこの車両のスタイリングは、瞬く間にアイコニックなものとなり、今日に至るまでその象徴性は失われていません。ミウラは単なる新型モデルではなく、当時まだ新興企業であったランボルギーニの志を示すモデルでした。

ブランドのコアバリューを確立

創立からわずか3年後に発売されたミウラは、アウトモビリ・ランボルギーニ3台目のモデルとして発表され、その後、数十年間にわたって続くブランドのコアバリューを確立しました。

価値観の中核となるのは、常識に挑む勇気や妥協のない革新、限界まで追求したデザインとエンジニアリングです。ミウラの開発によって、ランボルギーニはまったく新しい車両セグメントを創造し、現代的なミドシップのスーパースポーツカーを生み出しました。



ランボルギーニ・ミウラP400S アウトモビリ・ランボルギーニ

登場から60年経った今もなお、ミウラは革新的な技術、先見性のあるエンジニアリング、そして時代を超越したデザインのアイコンとして君臨し続け、そのストーリーは若き野心とエンジニアリングの斬新さを起点に語られます。

今や伝説となったこのエンジンは、最大380hpという驚異的な出力を実現し、最高時速290km/h（174mph）に到達する、事実上世界最速の量産車となりました。ミウラのストーリーは、自動車の世界をはるかに超えて拡大し、映画から音楽、モータースポーツからポップカルチャーまで、文化的なインパクトをも与えています。

ランボルギーニ・レガシーの第一章を記したクルマ

2026年、アウトモビリ・ランボルギーニは、ミウラの起源と進化、そしてミウラを史上初の真のスーパーカーとして確立した特徴を辿ることで、この比類なきアイコンを称えます。

その道のりは、起源、デザインや性能、そして伝統を巡る旅であり、夢を現実に変え、ランボルギーニ・レガシーの第一章を記したクルマへのトリビュートとなります。



アウトモビリ・ランボルギーニのチェアマン&CEO、ステファン・ヴィンケルマン。 アウトモビリ・ランボルギーニ

年間を通じて、アウトモビリ・ランボルギーニは世界各国で複数の記念イベントを開催します。その中のひとつとして、ヘリテージ部門がミウラのために特別に企画した『ランボルギーニ・ポロストリコ・ツアー』を、5月6日から10日にかけて北イタリアで開催予定です。

アウトモビリ・ランボルギーニのチェアマン&CEOのステファン・ヴィンケルマンは次のように語ります。

「ランボルギーニ・ミウラは、そのパフォーマンス、デザイン、そしてカルト的な存在感によって、私にとって間違いなく特別な憧れの1台です。ミウラは単なる新型モデルの発売に留まらず、自動車業界の歴史の流れを一新しました。

その革命的な構造、息を呑むようなデザイン、妥協のない性能は、スーパーカーの概念そのものを定義し、ランボルギーニを大胆な革新の道へと導きました。ミウラは、大胆かつ先見の明があり、常に時代を先取りするという当社のDNAを体現しています。

この記念すべき年を祝うにあたり、過去を振り返るのではなく、常識に立ち向かっていく勇気から真の革新が生まれることを、改めて私たちに思い起こさせてくれるこの傑作に、我々は敬意を表します」

＊3月24日夕方公開予定の『60周年を迎えたランボルギーニ・ミウラ『公式』ヒストリー（2）』へ続きます。