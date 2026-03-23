じんわり血色♡hinceの新作チークで叶えるふんわり透明感メイク

韓国発の人気メイクブランドhince（ヒンス）から、新感覚のチークが登場♡クリームのしっとり感とパウダーの軽やかさを両立した「ハーフムーンチーク」は、ナチュラルで洗練された血色感を叶えてくれる注目アイテムです。カラーも豊富で、自分らしい雰囲気を楽しめるのが魅力。毎日のメイクに取り入れたくなる新作チークをチェックしてみて♪

新感覚クリームtoパウダー

「ハーフムーンチーク(クリームトゥパウダー)」は、肌にのせた瞬間はクリームのようにしっとり密着し、時間とともにふんわり軽やかなパウダーへと変化する新テクスチャー。

価格：1,760円(税込)

粉っぽさを感じにくく、内側はうるおいを保ちながら外側はさらりとした仕上がりに。

重ねても厚塗り感が出にくく、長時間美しい発色をキープします。毛穴や凹凸も自然にぼかしてくれるのも嬉しいポイントです。

ジバンシイリップオイル登場♡透明感あふれるグロウメイク

全7色の洗練カラー展開

カラーは全7色で、パステルからミュートトーンまで幅広く展開。

透明感を引き出す「03ライラックムーン」や、自然な血色感の「05ロージームーン」は特に注目カラー。肌に溶け込むような発色で、上品なニュアンスを演出します。

持ち歩きたくなるデザイン

半月型の「ハーフムーンパッケージ」は、アクセサリーのような可愛さ♡コンパクトで持ち運びしやすく、外出先でのお直しにもぴったりです。

さらに割れにくい処方で、指でさっとなじませるだけで簡単に血色感をプラスできるのも魅力。忙しい日でも手軽にトレンドメイクが完成します。

・先行発売：2026年3月27日（金）Qoo10公式ショップ

・一般発売：2026年4月4日（土）楽天市場

・店頭販売：2026年5月中順次

※店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いのない場合がございます。

旬顔をつくる新作チーク♡

hinceの新作チークは、使い心地・仕上がり・デザインすべてにこだわった優秀アイテム。ナチュラルで洗練された血色感を簡単に演出できるから、メイク初心者さんにもおすすめです♡その日の気分やファッションに合わせてカラーを選びながら、自分らしい旬顔メイクを楽しんでみてください♪