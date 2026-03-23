「3ヵ月でほぼ完売」リカバリーウエアに春夏仕様を追加 洋服の青山より過去最大規模で販売へ
人気を集める「リカバリーウエア」が、いよいよ春夏仕様へと進化する。青山商事が展開する「洋服の青山」から、好評シリーズの新作として半袖とハーフパンツが発売された。先行モデルが短期間でほぼ完売した勢いそのままに、過去最大規模で展開し、これからの季節に向けた新たな定番アイテムとして打ち出す。
【写真】女性が着るとこう見える！ 男女共用リカバリーウエアのスタイルチェック
同シリーズは健康志向の高まりを背景に2025年から販売を開始。ロングスリーブとロングパンツは高い支持を得ており、2025年10月に追加投入した分は約3ヵ月でほぼ完売するなど好調に推移した。こうした実績を踏まえ、新たに春夏仕様の商品を投入し、ラインアップを拡充する。
新商品は、生地に鉱石を練り込むことで体から放出される遠赤外線を吸収し、再び体へ届ける仕組みを採用。血行を促進し、疲労の軽減や回復、筋肉のハリやコリの緩和といった効果が期待できる。
素材には綿60％、ポリエステル40％の混紡生地を使用。従来モデルよりも薄手に仕上げることで、軽やかで涼しい着心地を実現した。ショートスリーブは脇ポケット付きでワンマイルウエアとしても使いやすく、ハーフパンツは腰ひもを外側・内側どちらでも結べる仕様とした。いずれもユニセックスで着用できる設計となっている。
販売は「洋服の青山」全店と公式オンラインストアで実施。カラーやサイズも幅広く用意し、日常使いからリラックスタイムまで対応する商品として提案する。
＜主な効果＞血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れを軽減
※効果の感じ方には個人差があります。
【写真】女性が着るとこう見える！ 男女共用リカバリーウエアのスタイルチェック
同シリーズは健康志向の高まりを背景に2025年から販売を開始。ロングスリーブとロングパンツは高い支持を得ており、2025年10月に追加投入した分は約3ヵ月でほぼ完売するなど好調に推移した。こうした実績を踏まえ、新たに春夏仕様の商品を投入し、ラインアップを拡充する。
素材には綿60％、ポリエステル40％の混紡生地を使用。従来モデルよりも薄手に仕上げることで、軽やかで涼しい着心地を実現した。ショートスリーブは脇ポケット付きでワンマイルウエアとしても使いやすく、ハーフパンツは腰ひもを外側・内側どちらでも結べる仕様とした。いずれもユニセックスで着用できる設計となっている。
販売は「洋服の青山」全店と公式オンラインストアで実施。カラーやサイズも幅広く用意し、日常使いからリラックスタイムまで対応する商品として提案する。
＜主な効果＞血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れを軽減
※効果の感じ方には個人差があります。