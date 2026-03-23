お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。美人女優が「口説かれた」と話すウワサ話を否定した。

この日は先週に引き続き、女優の井川遥（49）が出演。浜田雅功と大阪のグルメを堪能するべく、ある店に入ると、そこにサプライズで待っていたのが黒田だった。

井川は25年前にMBS「魔法のレストラン」に出演し、黒田と共演。何度もロケに行った仲だ。そこで黒田が「1個覚えているのがね。それだけは強烈に覚えている」というエピソードを披露した。

明石でのロケのこと。明石はタコが有名なため、「凄く高い」という干しダコを井川のために購入し、黒田はプレゼントした。単なるお土産として、下心はなかったという。

ところが井川が「本番で、黒田さんはタコで私を釣ろうとして“口説かれた”と言われて」と当時を回想。「誰が明石の干しダコで口説くねん！もの凄い恥かいたのを覚えてます」と黒田は否定し、井川も大笑いした。

「かわいらしいエピソードじゃない」と井川は顔を赤らめたが、黒田は「あの時は凄く恥ずかしかった。干しダコで口説くような男と思われて。その時、そのままバッとCMいって。言い訳ないまま」と弁明できなかったことを振り返り、25年越しに弁明していた。