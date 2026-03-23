【ひらがなクイズ】1分でぱっと解いてみよう！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは身近な職業やあの食べ物
日常生活や食卓で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、働く人を表すおなじみの言葉から、ヘルシーな一皿、さらに濃厚な味わいの食材まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□りーまん
□□だ
□□み
ヒント：給与をもらって働く人を指す、日本でも広く親しまれている呼称といえば？
答えを見る
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▼解説
さらりーまん（サラリーマン）
さらだ（サラダ）
さらみ（サラミ）
働く人の代名詞ともいえる「サラリーマン（さらりーまん）」、食卓を彩る「サラダ（さらだ）」、そしてピザやワインのお供にぴったりの「サラミ（さらみ）」。職業、料理、食材と、全く異なる文脈の言葉たちが「さら」という共通の響きによって丁寧につながりました。身近なカタカナ語たちが一つの音で結びついていることに気付くと、パズルを解いたような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、働く人を表すおなじみの言葉から、ヘルシーな一皿、さらに濃厚な味わいの食材まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□だ
□□み
ヒント：給与をもらって働く人を指す、日本でも広く親しまれている呼称といえば？
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正解：さら正解は「さら」でした。
▼解説
さらりーまん（サラリーマン）
さらだ（サラダ）
さらみ（サラミ）
働く人の代名詞ともいえる「サラリーマン（さらりーまん）」、食卓を彩る「サラダ（さらだ）」、そしてピザやワインのお供にぴったりの「サラミ（さらみ）」。職業、料理、食材と、全く異なる文脈の言葉たちが「さら」という共通の響きによって丁寧につながりました。身近なカタカナ語たちが一つの音で結びついていることに気付くと、パズルを解いたような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)