画面いっぱいに映し出された、赤ちゃんのぽっこりお腹…！赤ちゃんの時期しか見られない、可愛らしいお腹を撮り続けた動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは1歳の男の子、てんころ君。ポコポコと動くぽっこりお腹に「なんて可愛いの〜♡」「愛が詰まってる！」と反響が寄せられました。



【動画】「お腹に何か住んでますか？」赤ちゃんのぽんぽこお腹

ソファーに座り、テレビを見つめるてんころ君の姿から動画は始まります。そして、ぽっこりお腹をズームで映し出し、「あのーすみません。お腹に何か住んでますか？」とテロップを添えるママ。腹式呼吸により、ポコポコと動くお腹が可愛らしく映ります。



続いて、「横から失礼しますね」というテロップとともに、てんころ君が真横から映ります。まだ短くてむっちりとした手足で、まさに“赤ちゃん体型”が愛らしいてんころ君。そして、横から見たお腹をズームして映し出すと、やはりポコポコ……。「これは何かいますね」テロップが添えられます。



「早めの診察がおすすめです」というお医者さん風のユーモアあふれるテロップとともに、画面いっぱいに映し出されたてんころ君のぽっこりお腹。お腹だけが、ポコポコと愛らしく動く様子で動画は締められました。



動画を撮影したママ（＠tenko_ro719）に話を聞きました。



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「想像以上にたくさんの反響をいただいて驚きました！『赤ちゃんのお腹って可愛いですよね！』と、共感していただけて嬉しかったです。コメントを読んでいて、思わずクスッと笑ってしまうものも多く、楽しく拝見させていただきました」



ーー生後何か月ごろから、てんころ君の可愛らしいぽっこりお腹が見られましたか？



「生後2カ月ごろからムチムチし始めて、生後3カ月ごろにはぽっこりお腹になっていました（笑）」



ーーママから見たてんころ君は、どのようなお子さまですか？



「よく食べてよく動く、とても元気な子です！好奇心旺盛で、気になる物があるとすぐに近づいて触ってみたり、最近は大人の真似をするのもブームです♡毎日新しい一面を見せてくれるので、成長を見るのがとても楽しいです」



ーーてんころ君が生まれてからの約1年、子育てを振り返ってみていかがでしょうか？



「本当にあっという間の1年でした。大変だと感じることもありますが、それ以上に成長の瞬間を近くで見られる喜びの方が大きく、毎日たくさんの幸せをもらっています。できることが少しずつ増えていく姿に、日々感動しています」



幼いころならではの、愛らしいてんころ君のぽっこりお腹に多くのコメントが寄せられました。



「夢と希望と愛がたっぷり詰まったお腹！」

「ぷくぷくしていて可愛い♡」

「ほっぺもお腹もふとももも…全部かわいいです…」

「私は、前から赤ちゃんのお腹には夢と希望が詰まってる！って想像していましたw」

「赤子の呼吸！壱の型！腹式呼吸！！！」

「おばちゃんもそのくらいお腹出てるんやけど、可愛くないんだよねw」



Instagram（＠tenko_ro719）やTikTok（@tenkorokun）、YouTubeチャンネル『てんころ』では、ぽっこりお腹が可愛らしく、表情豊かなてんころ君のにぎやかな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）