「老眼でしょうか、、？」バービー、家族で愛犬の散歩中思わぬハプニング「気づかずうん踏んでました」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは3月23日、自身のInstagramを更新。愛犬の散歩中に“うんこ”を踏んだと報告しました。
【写真】バービー、身に起きたアクシデントとは？
気付かないうちに踏んでしまったようで「心地よい気温と、桜と東京タワーのコラボレーションに心を奪われていたバビたん。そんな気持ちの良い昼下がりを邪魔するように..こんなに（便の絵文字）を踏む人いるのかな...それだけ運がいいということかな？ 春、はじめました」と、自虐しつつも春の訪れを楽しんでいるよう。
ファンからは「かりんとうだったらよかったですね」「全身アニマル」「バービーさん可愛い」「犬のお散歩あるあるですね」「ズボン裾長めだからそこにまでついてないかと心配になりました」「かわいい」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】バービー、身に起きたアクシデントとは？
「犬のお散歩あるあるですね」バービーさんは「老眼でしょうか、、？ 愛犬のうんこ拾ってたら気づかずうん踏んでました」とうんこの絵文字と共に、6枚の写真を投稿。家族で愛犬の散歩中、便を踏んでしまったようです。「『うん、踏んだよ』と夫に言われて気付きました」と、1〜3枚目はバービーさんが愛犬のひもを持ちながら足の裏を確認する姿です。
ファンからは「かりんとうだったらよかったですね」「全身アニマル」「バービーさん可愛い」「犬のお散歩あるあるですね」「ズボン裾長めだからそこにまでついてないかと心配になりました」「かわいい」との声が寄せられました。
娘との親子ショット披露7日には「出雲にお仕事で行ったので、せっかくならと家族で島根鳥取旅行してきたよ」と、娘との親子ショットを公開していたバービーさん。コメントでは、「可愛い」「大きくなったね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)