TDL「ショーベース」新プログラム9．30開幕！ “The D‐Groovationz4”によるライブボーカル中心のエキサイティングなステージ
東京ディズニーランドは、9月30日（水）から、トゥモローランドにある「ショーベース」にて、新しいエンターテイメントプログラム「The D‐Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」を開催する。
【写真】公演終了まで約1週間の「クラブマウスビート」
■ヴァネロペ＆ベイマックスがステージショー初登場！
新たに開幕する「ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー」は、スーパーボーカル＆ダンスグループ“The D‐Groovationz4”による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスが楽しめる約25分間のステージショー（1日4〜5回開催）。
本公演では、音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員が1つになるために、The D‐Groovationz4がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを展開。斬新なアレンジを加えたディズニーソングやオリジナルソングを披露し、魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げる。
また、ショーの途中で映画『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界が現れると、東京ディズニーリゾートのステージショー初参加のヴァネロペとベイマックスの姿も。The D‐Groovationz4とディズニーの仲間たちが繰り広げる新たなエンターテインメントに期待が高まる。
これにより、現在「ショーベース」で実施されている「クラブマウスビート」は、3月31日（火）をもって公演を終了する。
【写真】公演終了まで約1週間の「クラブマウスビート」
■ヴァネロペ＆ベイマックスがステージショー初登場！
本公演では、音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員が1つになるために、The D‐Groovationz4がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを展開。斬新なアレンジを加えたディズニーソングやオリジナルソングを披露し、魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げる。
また、ショーの途中で映画『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界が現れると、東京ディズニーリゾートのステージショー初参加のヴァネロペとベイマックスの姿も。The D‐Groovationz4とディズニーの仲間たちが繰り広げる新たなエンターテインメントに期待が高まる。
これにより、現在「ショーベース」で実施されている「クラブマウスビート」は、3月31日（火）をもって公演を終了する。