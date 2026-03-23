『スティッチ』の“BIGぬいぐるみ”が当たる！ カラフルでポップな「Happyくじ」登場
ディズニー映画『スティッチ』シリーズを題材にした「Happyくじ『Stitch Colorful Kawaii』」が、3月27日（金）から、「ファミリーマート」や「ローソン」などで発売される。
【写真】LAST賞は「もっとおっきなぬいぐるみ」！ 景品一覧
■デコラファッションがかわいい
今回登場するのは、“デコラ×OHANA 〜シールパレード〜”をテーマに、派手でポップな“Kawaii”カルチャーを象徴する“デコラファッション”姿のスティッチたちのアイテムがそろう、全10等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
A賞は、ななめがけバッグから顔をのぞかせるスクランプがポイントの、カラフルでポップな全高約45cmの「おっきな スティッチ ぬいぐるみ」を用意。続くB賞は、スティッチやエンジェル、ルーベン、リロイなどがデザインされた、バッグにつけて一緒にお出かけできる「ぬいぐるみチャーム」のラインナップだ。
そのほか、C賞の「トートバッグ」、D賞の「スマホハンドストラップ」、E賞の「メッシュ フラットポーチ」、F賞の「ぷっくりチャーム」、G賞の「アクリルスタンド」、H賞の「シール帳」、I賞の「缶バッジセット」、J賞の「カード＆ステッカーセット」など、“Kawaiiカルチャー”にインスパイアされたアイテムが勢ぞろいする。
さらに最後の1個を引くと手に入るLAST賞には、全高約60cmの「もっとおっきな スティッチ ぬいぐるみ」が提供される。
【写真】LAST賞は「もっとおっきなぬいぐるみ」！ 景品一覧
■デコラファッションがかわいい
今回登場するのは、“デコラ×OHANA 〜シールパレード〜”をテーマに、派手でポップな“Kawaii”カルチャーを象徴する“デコラファッション”姿のスティッチたちのアイテムがそろう、全10等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
そのほか、C賞の「トートバッグ」、D賞の「スマホハンドストラップ」、E賞の「メッシュ フラットポーチ」、F賞の「ぷっくりチャーム」、G賞の「アクリルスタンド」、H賞の「シール帳」、I賞の「缶バッジセット」、J賞の「カード＆ステッカーセット」など、“Kawaiiカルチャー”にインスパイアされたアイテムが勢ぞろいする。
さらに最後の1個を引くと手に入るLAST賞には、全高約60cmの「もっとおっきな スティッチ ぬいぐるみ」が提供される。