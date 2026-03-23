“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われた元妻の控訴審で、大阪高裁は23日、無罪を言い渡した1審を支持しました。中継です。

23日の判決は須藤さん本人が出廷するなか言い渡され、検察側の控訴棄却が言い渡された際、須藤さんは表情を変えることなくまっすぐ裁判長を見つめていました。

須藤さんは、元夫で資産家の野崎幸助さん（当時77）に致死量を超える覚醒剤を摂取させ殺害した罪などに問われました。被告と犯行を結びつける直接的な証拠はなく、1審では、須藤さんが無罪を主張したのに対し、検察は須藤さんがスマホで「覚醒剤 死亡」「妻が全財産」などと検索していたことや、須藤さんの物品から覚醒剤が検出されていたことなど状況証拠を積みあげました。1審の判決で和歌山地裁は、覚醒剤について「完全に本物だったとは言い切れない」などとして、須藤被告に無罪を言い渡し、検察側が控訴していました。

大阪高裁は23日の判決で、和歌山地裁の判断は「不合理とはいえない」として判決を支持、検察側の控訴を棄却しました。スマホでの検索履歴については「興味関心をそのまま入力することもある」としたほか、非常に苦い覚醒剤を気づかれることなく、飲ませる方法は検索しておらず、「強く犯人性を推認できない」としました。

また、覚醒剤が須藤さんの衣服などから検出されたことも、事件後に衣服に覚醒剤が付着した可能性が残ると指摘しました。須藤さんは判決の後も報道陣の前に姿を見せたものの無言で裁判所を後にしました。