GENERATIONS中務裕太（33）が23日、神奈川・洗足学園音大で「EXPG高等学院」卒業式に出席した。

LDHが運営する、ダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる学校。中務は学長を務め、この日は卒業生110人の前であいさつ。「これからたくさんの壁があります。高校3年間よりももっともっと高い壁がある。若いうちは目先の成功を求めちゃうけど、人生の中で簡単に手に入る成功なんてない。成功は苦しんでもがいた先にあるもの。もがいた方が愛される人間になります。ダンスや歌、エンターテインメントには人間性がにじみ出ます。ダンスはその人の人生を表現するもの。失敗すること、挑戦することを恐れず、人として成長してほしい」とエールを送った。

自身の高校時代の思い出を回想し、「高校生の時にはもうプロとして仕事をいただいていたので、文化祭も1度も参加していないし、体育祭も、修学旅行も参加していない。卒業式も出たのか出ていないのか正直覚えていない」と明かし、「20代後半になった時に、自分が10代でできなかったことを自分より下の世代に託して達成してもらおうと思って、こうして学長を引き継いだ。皆さんとの個人面談で『文化祭をやりたい』という声が多くて、それで文化祭を開催してあげられたことが本当にうれしかった」と話した。

自身の高校時代と現在の高校生との違いを問われると、「僕らの時代はギリギリTwitterができて、mixiとかFacebookの時代だったので、いい意味で情報が入ってきてこなくて、気合で乗り越えられることも多かった。今の子たちはいろんな情報を見て、仕上がったアーティストを見てしまうので、自信がない子が多い気がする」と明かした。そのうえで「今の若い子たちは情報量が多すぎて何が本当かわからなくなって、自信をなくしてしまうので、SNSはなくなった方がいい」と冗談を飛ばしつつ、「僕はアスリートの方を見て、人生の教科書にすることが多い。そういうアスリートの言葉を学生に教えることが多い」と学生との接し方を語った。