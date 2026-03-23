◆プロボクシング ▽日本＆ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）・ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者セムジュ・デビッド―浦嶋将之（２４日、東京・後楽園ホール）

「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、東京・文京区の東京ドーム ｂｌｕｅ―ｉｎｇ！で行われ、日本＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王者セムジュ・デビッド（３３）＝中日＝は６００グラムアンダーの６６・０キロで難なくクリア。日本同級１位、ＷＢＯアジアＰ７位の浦嶋将之（２９）＝角海老宝石＝も、リミットから１００グラム軽い６６・５キロで一発パスした。

戦績はセムジュが９勝（５ＫＯ）１敗、浦嶋が６勝（２ＫＯ）１分け。

計量後、取材に応じたセムジュは「自分はオリンピアン（五輪代表）でチャンピオン。非常に気分はいい。試合のために万全の練習をしてきた」と自信を見せた。昨年８月にＷＢＯアジアＰ王座を獲得して地域２冠に。今回は日本王座が４度目、ＷＢＯアジアＰ王座は初防衛となる。セムジュは「体重はバッチリ。次は相手を破壊するような試合をする。浦嶋は非常に攻撃的でグッドファイター。勝てば次の大きな試合を」とＷＢＣ世界王者を目指しているという。

一方、浦嶋は「特に対策はしていない。僕のやることをしっかりやるだけ」とキッパリ。タイトル初挑戦だが「明日、ベルトが手に入るかとワクワクしている」と試合が待ち遠しそうだった。