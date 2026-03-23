今月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で、子供を含む6人が死亡した事故、大型トラックで追突して逮捕された運転手の供述が分かってきました。

■逮捕の運転手は「丁寧な運転をされる方」





トンネルの中で焼け焦げた大型トラック。外には、原型がほぼ分からないほど激しく壊れた車が2台。ホイールの形から、かろうじて車だと認識できます。

この日の午前2時20分ごろ、トンネル内で大型トラックが渋滞の車列に追突。巻き込まれた2台の車とともに炎上し、子供3人を含む6人が死亡しました。





トラックを運転していたのは水谷水都代容疑者(54)。広島市の運送会社で働いています。

三重県警は事故の翌日、勤務先の運送会社を家宅捜索し、ドライブレコーダーのデータや勤務記録などを押収しました。社長が取材に応じました。



運送会社の社長：

「丁寧な運転をされる方だったので、（事故を）聞いた時には『本当にこの人が』というような状態。本人から携帯が鳴って、それで知った。本人も気が動転していたので、ちょっと支離滅裂な感じ」



社長によると、水谷容疑者は4年以上勤務し、ドライバーとして目立った事故を起こしたことはないと言います。

■トンネル内は"上り坂" 事故現場はいま





水谷容疑者は23日の警察への取材で「前をよく見ていなかった」と供述していることが分かりました。



当時、現場となったトンネル内の制限速度は50キロ。しかし、水谷容疑者はその50キロ規制を超えるスピードで、渋滞の列に追突したとみられています。

さらに路面にはブレーキの痕が残っていて、「直前で渋滞に気付いたが、間に合わなかった」という趣旨の説明もしていることも、取材で明らかになりました。



23日に、現場となったトンネルに行くと…。



（リポート）

「事故があった野登トンネルです。トンネルに入りますと、しばらく上り坂が続いています。速度制限は80キロです」



車線は2本。ただ平坦ではなく、トンネルの中で上り坂が続きます。事故当時と時間帯は異なりますが、車はひっきりなしに通ります。

ハンドルを握るのは年間3万キロ以上という、取材車両のドライバーの印象は…。



取材車両のドライバー：

「（アクセルは）若干踏み込んでいますが、それほど強く踏み込んではいない。比較的、照明が明るいので、前方の車も非常に認識しやすいトンネルだと思います」



トンネルを進んでいくと、出口にかけて右カーブになります。



取材車両のドライバー：

「（カーブで先は）見やすいかと言われると、若干見にくいところはあると思いますが、車間距離をきちっと確保していれば全然問題ないと思います」



出口付近の天井や壁には、黒く焼け焦げた跡が残っていました。



亡くなった6人の身元は、いまだ分かっていません。