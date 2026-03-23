【新興国通貨】ドルペソは一時１８．０２８、今月の高値更新＝メキシコペソ



ドルメキシコペソは先ほど１８．０２８１まで上昇。９日に付けたこれまでの今月の高値１８．０２４４をわずかながら更新した。今年の高値は１月９日につけた１８．０４０９となっている。今年は年始の水準から下げて２月は２月末まで１７．２０を挟んでの推移。安値は２月１８日に付けた１７．０８６６となっていた。イラン紛争を受けたドル全面高で一気に上昇も、資源国であるメキシコに対する買いも入り、その後もみ合いとなっていた。



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