東京時間17:26現在
英ＦＴＳＥ100　 9768.75（-149.58　-1.49%）
独ＤＡＸ　　21937.24（-442.95　-1.94%）
仏ＣＡＣ40　 7546.41（-119.21　-1.53%）
スイスＳＭＩ　 12119.71（-201.28　-1.62%）
※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

独ダックスは４０銘柄すべてがマイナス圏。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、不動産のヴォノヴィア、半導体のインフィニオンテクノロジーズ、軍需産業のラインメタルなどの売りが目立っている。

FT100もほとんどがマイナス圏。金安もあり金生産のエンデバーマイニングやフレスニーヨが売られているほか、自動車のロールスロイスなどの売りが目立つ。