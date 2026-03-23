欧州株序盤 全面安 欧州株序盤 全面安

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東京時間17:26現在

英ＦＴＳＥ100 9768.75（-149.58 -1.49%）

独ＤＡＸ 21937.24（-442.95 -1.94%）

仏ＣＡＣ40 7546.41（-119.21 -1.53%）

スイスＳＭＩ 12119.71（-201.28 -1.62%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは４０銘柄すべてがマイナス圏。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、不動産のヴォノヴィア、半導体のインフィニオンテクノロジーズ、軍需産業のラインメタルなどの売りが目立っている。



FT100もほとんどがマイナス圏。金安もあり金生産のエンデバーマイニングやフレスニーヨが売られているほか、自動車のロールスロイスなどの売りが目立つ。

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