『進撃の巨人』×ゴキジェットがコラボ “強力タッグ”で快適な暮らしをサポート “ダイソー”にて順次発売
アース製薬は、人気漫画＆アニメ『進撃の巨人』とコラボレーションした商品『ゴキジェットプロ 進撃デザイン』を、100円ショップ「DAISO」にて順次発売する。
【写真】「テラフォーマーもコレで仕留めれますね」『進撃の巨人』×ゴキジェット デザイン全3種
『ゴキジェットプロ』は、同社が提供するゴキブリ用の虫ケア用品ブランド。製品ラインアップには、速効性と残効性による「まちぶせ」のW効果を持つ『医薬品 ゴキジェットプロ』と、秒速ノックダウンでゴキブリを素早く退治する『ゴキジェットプロ』がある。
今回発売する『ゴキジェットプロ 進撃デザイン』は『ゴキジェットプロ』シリーズの製品で、有効成分イミプロトリンの速効効果により、逃げる余裕を与えない駆除性能で快適な生活をサポートする。
パッケージデザインは「エレン」「ミカサ」「リヴァイ」の3種類で、価格はそれぞれ税込550円（200mL）となっている。
またSNSでは「テラフォーマーもコレで仕留めれますね」「『ごきぶり』平仮名なのかわいい」「これを使う機会が無い事を願います（笑）」「1本でいいのに3本買わなくちゃ」「二度見三度見した…」「3デザインともすごく説得力ありますね」「長野県で本物のゴキブリを見たことがありませんが欲しいです」「きれい好きなリヴァイ兵長の家にはゴキブリは出ない」など、さまざまな声が上がっている。
【写真】「テラフォーマーもコレで仕留めれますね」『進撃の巨人』×ゴキジェット デザイン全3種
『ゴキジェットプロ』は、同社が提供するゴキブリ用の虫ケア用品ブランド。製品ラインアップには、速効性と残効性による「まちぶせ」のW効果を持つ『医薬品 ゴキジェットプロ』と、秒速ノックダウンでゴキブリを素早く退治する『ゴキジェットプロ』がある。
パッケージデザインは「エレン」「ミカサ」「リヴァイ」の3種類で、価格はそれぞれ税込550円（200mL）となっている。
またSNSでは「テラフォーマーもコレで仕留めれますね」「『ごきぶり』平仮名なのかわいい」「これを使う機会が無い事を願います（笑）」「1本でいいのに3本買わなくちゃ」「二度見三度見した…」「3デザインともすごく説得力ありますね」「長野県で本物のゴキブリを見たことがありませんが欲しいです」「きれい好きなリヴァイ兵長の家にはゴキブリは出ない」など、さまざまな声が上がっている。
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