今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ホルムズ海峡を巡る状況に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００～１６０円００銭。



トランプ米大統領は２１日に「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければエネルギー施設を標的に攻撃を始める」とＳＮＳに投稿。これにイラン革命防衛隊が反発するなか、２３日日本時間の時間外取引で原油価格が上昇し、為替相場も１５９円半ばでの値動きとなった。トランプ氏がＳＮＳに投稿したのが、米東部時間２１日午後７時４４分（日本時間２２日午前８時４４分）であり、日本時間の明日朝にはタイムリミットを迎える。それまでに、ホルムズ海峡開放に向けた動きがあるのか、時間切れとなった場合、米国による新たな攻撃があるのかが注視され、緊迫感が高まる状況となっている。明日は２月消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。









出所：MINKABU PRESS