アーセナルを“欧州最強”の一つと評したペップ、カラバオ杯を制して「特別なタイトルとなった」
カラバオ杯を制したマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は「これは大きな意味を持つ。トロフィーを獲得するのは常に難しい」と語っている。英『スカイスポーツ』が伝えた。
22日に聖地ウェンブリースタジアムで開催されたカラバオ杯決勝。アーセナルとの頂上対決を迎えたマンチェスター・Cは0-0で迎えた後半15分、GKケパ・アリサバラガのファンブルを見逃さずにMFニコ・オライリーが頭で押し込んで先制に成功する。さらに19分には、MFマテウス・ヌネスのクロスを再びオライリーがヘディングで叩き込み、リードを2点差に広げた。
その後、追加点こそ奪えなかったものの、アーセナルの反撃を許さずに2-0の完封勝利。5年ぶり9度目の優勝を果たした。
プレミアリーグでは、消化試合は1試合少ないながらも、首位のアーセナルには勝ち点9差をつけられている。グアルディオラ監督は「バイエルンやバルセロナと並び、欧州最強のチームと対戦した」とアーセナルを“欧州最強”の一つと評し、「“あのチーム”に勝てたことで、特別なタイトルとなった」と振り返っている。
「最初の15分間は彼らが我々を圧倒したが、その後はセカンドボールをいくつか奪い返せるようになった。前半はアントワーヌ(・セメニョ)が、そして後半はジェレミ(・ドク)が良かったし、ロドリとベルナルド(・シウバ)が必要なポジションで活躍してくれた」
「我々は素晴らしい勝利を収めた。プレミアリーグやチャンピオンズリーグではないが、“あのチーム”に勝てたことで、特別なタイトルとなった」
22日に聖地ウェンブリースタジアムで開催されたカラバオ杯決勝。アーセナルとの頂上対決を迎えたマンチェスター・Cは0-0で迎えた後半15分、GKケパ・アリサバラガのファンブルを見逃さずにMFニコ・オライリーが頭で押し込んで先制に成功する。さらに19分には、MFマテウス・ヌネスのクロスを再びオライリーがヘディングで叩き込み、リードを2点差に広げた。
プレミアリーグでは、消化試合は1試合少ないながらも、首位のアーセナルには勝ち点9差をつけられている。グアルディオラ監督は「バイエルンやバルセロナと並び、欧州最強のチームと対戦した」とアーセナルを“欧州最強”の一つと評し、「“あのチーム”に勝てたことで、特別なタイトルとなった」と振り返っている。
「最初の15分間は彼らが我々を圧倒したが、その後はセカンドボールをいくつか奪い返せるようになった。前半はアントワーヌ(・セメニョ)が、そして後半はジェレミ(・ドク)が良かったし、ロドリとベルナルド(・シウバ)が必要なポジションで活躍してくれた」
「我々は素晴らしい勝利を収めた。プレミアリーグやチャンピオンズリーグではないが、“あのチーム”に勝てたことで、特別なタイトルとなった」