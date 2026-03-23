INI木村柾哉、ブルーノ・マーズの「777」をダンスカバー！「最初から最後まで目が離せないようになっているんじゃないかなと思います」

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INIの公式YouTubeチャンネルで展開中のメンバープロデュース企画『INI STUDIO』にて、木村柾哉がブルーノ・マーズの「777」をダンスカバーした動画が公開された。

■バックダンサーとともにしなやかでキレのあるダンスを披露

「777」は、ラスベガスの華やかな夜とスリルが描かれた、ラグジュアリーで高揚感溢れる一曲。

ミラーを活かした印象的なカットや多彩なカメラワークを駆使した映像が、楽曲の軽快なグルーヴに呼応するように移り変わることで、観る者をポップで高揚感のある世界観へと引き込んでいく。

印象的なワインレッドのスーツにハットというスタイリッシュな衣装に身を包んだ木村は、バックダンサーとともにしなやかでキレのあるダンスを披露。

ハットを巧みに取り入れた振付など、楽曲に寄り添った遊び心が随所に散りばめられ、終始楽しげで余裕のある空気感が大きな魅力の映像に仕上がっている。

■木村柾哉 コメント

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

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