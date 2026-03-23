玉井商船 <9127> [東証Ｓ] が3月23日大引け後(17:20)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の3.1億円→6.6億円(前期は20.9億円)に2.1倍上方修正し、減益率が85.2％減→68.5％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3億円→6.5億円(前年同期は17.2億円)に2.1倍増額し、減益率が82.2％減→62.0％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

上記「１．特別利益（投資有価証券売却益）の計上について」に記載のとおり、2026年３月期第４四半期において特別利益を計上する見込みとなったことから、2026年２月５日に公表した通期連結業績予想を修正いたします。（注）上記業績予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定に基づいて作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

