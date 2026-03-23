　3月第3週の上昇率ランキングの1位と2位は新興国に所在するテクノロジー関連企業または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資するファンドとなりました。

　下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は、分配金の支払いによるものです。「日本グロースオープン」は4860円、「未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）」は4500円を期中に分配しています。3位は金価格の下落の影響を受けた「ブラックロック・ゴールド・ファンド」となっています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+5.34％　ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（エマテック）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

2位　+5.27％　ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）（エマテック）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

3位　+4.55％　世界半導体関連フォーカスファンド
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-32.88％　日本グロースオープン
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

2位　-29.06％　未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）
運用会社:カレラアセットマネジメント

3位　-10.32％　ブラックロック・ゴールド・ファンド
運用会社:ブラックロック・ジャパン

株探ニュース