

3月第3週の上昇率ランキングの1位と2位は新興国に所在するテクノロジー関連企業または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資するファンドとなりました。



下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は、分配金の支払いによるものです。「日本グロースオープン」は4860円、「未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）」は4500円を期中に分配しています。3位は金価格の下落の影響を受けた「ブラックロック・ゴールド・ファンド」となっています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +5.34％ ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（エマテック）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



2位 +5.27％ ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）（エマテック）

運用会社:ニッセイアセットマネジメント



3位 +4.55％ 世界半導体関連フォーカスファンド

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -32.88％ 日本グロースオープン

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



2位 -29.06％ 未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）

運用会社:カレラアセットマネジメント



3位 -10.32％ ブラックロック・ゴールド・ファンド

運用会社:ブラックロック・ジャパン



株探ニュース

