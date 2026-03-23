3月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは283銘柄。東証終値比で上昇は104銘柄、下落は137銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は67銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは31銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 31.8 +6.8（ +27.2%）

2位 <278A> テラドローン 3391 +500（ +17.3%）

3位 <6522> アスタリスク 1115 +111（ +11.1%）

4位 <4888> ステラファ 772.5 +67.5（ +9.6%）

5位 <8708> アイザワ証Ｇ 1552 +117（ +8.2%）

6位 <8766> 東京海上 6300 +443（ +7.6%）

7位 <471A> ＮＳグループ 1640 +85（ +5.5%）

8位 <6232> ＡＣＳＬ 1455 +59（ +4.2%）

9位 <3823> ＷＨＤＣ 48.9 +1.9（ +4.0%）

10位 <3803> イメージ情報 920.1 +34.1（ +3.8%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <2379> ディップ 1558 -465（ -23.0%）

2位 <6740> Ｊディスプレ 51.1 -13.9（ -21.4%）

3位 <8961> 森トラストＲ 60100 -15000（ -20.0%）

4位 <7946> 光陽社 730 -85（ -10.4%）

5位 <4237> フジプレアム 365 -31（ -7.8%）

6位 <401A> 霞ヶ関ホテル 90110 -7290（ -7.5%）

7位 <149A> シンカ 1016 -54（ -5.0%）

8位 <2342> トランスＧＧ 245.1 -12.9（ -5.0%）

9位 <2195> アミタＨＤ 350 -17（ -4.6%）

10位 <3758> アエリア 231 -11（ -4.5%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8766> 東京海上 6300 +443（ +7.6%）

2位 <6723> ルネサス 2340 +64.0（ +2.8%）

3位 <1963> 日揮ＨＤ 2092 +45.0（ +2.2%）

4位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3965 +75（ +1.9%）

5位 <4188> 三菱ケミＧ 879.3 +13.2（ +1.5%）

6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4550.1 +67.1（ +1.5%）

7位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5702 +61（ +1.1%）

8位 <6479> ミネベア 2563.9 +22.9（ +0.9%）

9位 <8750> 第一生命ＨＤ 1368.8 +11.3（ +0.8%）

10位 <3401> 帝人 1522.4 +10.9（ +0.7%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <5713> 住友鉱 8260 -112（ -1.3%）

2位 <5714> ＤＯＷＡ 8607.2 -102.8（ -1.2%）

3位 <4062> イビデン 7452 -88（ -1.2%）

4位 <9101> 郵船 5650 -64（ -1.1%）

5位 <4063> 信越化 6006 -67（ -1.1%）

6位 <9843> ニトリＨＤ 2588.7 -27.3（ -1.0%）

7位 <6506> 安川電 4200 -42（ -1.0%）

8位 <8591> オリックス 4520 -42（ -0.9%）

9位 <6752> パナＨＤ 2484 -21.5（ -0.9%）

10位 <6471> 日精工 1095 -8.5（ -0.8%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



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