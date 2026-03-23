　3月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは283銘柄。東証終値比で上昇は104銘柄、下落は137銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は67銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは31銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は100円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 31.8　　+6.8（ +27.2%）
2位 <278A>　テラドローン　　　 3391　　+500（ +17.3%）
3位 <6522>　アスタリスク　　　 1115　　+111（ +11.1%）
4位 <4888>　ステラファ　　　　772.5　 +67.5（　+9.6%）
5位 <8708>　アイザワ証Ｇ　　　 1552　　+117（　+8.2%）
6位 <8766>　東京海上　　　　　 6300　　+443（　+7.6%）
7位 <471A>　ＮＳグループ　　　 1640　　 +85（　+5.5%）
8位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1455　　 +59（　+4.2%）
9位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 48.9　　+1.9（　+4.0%）
10位 <3803>　イメージ情報　　　920.1　 +34.1（　+3.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2379>　ディップ　　　　　 1558　　-465（ -23.0%）
2位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 51.1　 -13.9（ -21.4%）
3位 <8961>　森トラストＲ　　　60100　-15000（ -20.0%）
4位 <7946>　光陽社　　　　　　　730　　 -85（ -10.4%）
5位 <4237>　フジプレアム　　　　365　　 -31（　-7.8%）
6位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　90110　 -7290（　-7.5%）
7位 <149A>　シンカ　　　　　　 1016　　 -54（　-5.0%）
8位 <2342>　トランスＧＧ　　　245.1　 -12.9（　-5.0%）
9位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　350　　 -17（　-4.6%）
10位 <3758>　アエリア　　　　　　231　　 -11（　-4.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8766>　東京海上　　　　　 6300　　+443（　+7.6%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　　 2340　 +64.0（　+2.8%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2092　 +45.0（　+2.2%）
4位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3965　　 +75（　+1.9%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　879.3　 +13.2（　+1.5%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 4550.1　 +67.1（　+1.5%）
7位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 5702　　 +61（　+1.1%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　 2563.9　 +22.9（　+0.9%）
9位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1368.8　 +11.3（　+0.8%）
10位 <3401>　帝人　　　　　　 1522.4　 +10.9（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　　 8260　　-112（　-1.3%）
2位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 8607.2　-102.8（　-1.2%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　 7452　　 -88（　-1.2%）
4位 <9101>　郵船　　　　　　　 5650　　 -64（　-1.1%）
5位 <4063>　信越化　　　　　　 6006　　 -67（　-1.1%）
6位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2588.7　 -27.3（　-1.0%）
7位 <6506>　安川電　　　　　　 4200　　 -42（　-1.0%）
8位 <8591>　オリックス　　　　 4520　　 -42（　-0.9%）
9位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2484　 -21.5（　-0.9%）
10位 <6471>　日精工　　　　　　 1095　　-8.5（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース