EXILE MAKIDAI、入学式でDJパフォ 新入生沸く TETSUYA＆岩谷翔吾も登場「家族への感謝の気持ちを忘れずに楽しんで」
EXILE MAKIDAIが23日、神奈川・洗足学園音楽大学前田ホールで行われたEXPG高等学院の令和8年入学式に登場。DJパフォーマンスで新入生の門出を祝った。
【写真】超豪華！『EXPG高等学院 第七期生 入学式』に登場したEXILE MAKIDAI
EXPG高等学院は、本格的にダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる新しいスタイルの学校として2020年に開校。現在は東京、名古屋、大阪、福岡の4校で、計350人以上の生徒が夢に向かって学んでいる。
入学式では、7期生となる4校の計123人が祝福を受けた。MAKIDAIはDJパフォーマンスで登場。新入生は「おー」と驚き、会場が沸いた。その後、在校生とTHE RAMPAGEの岩谷翔吾、EXILE TETSUYAもダンスを披露して新入生を迎えた。
式典では、学長のGENERATIONS・中務裕太は「まず人として大事なことを忘れないでほしい。思いやる気持ちをもって夢をかなえるために周りの人を大切にしてほしい」とあいさつした。
映像メッセージが披露され、EXILE HIRO、THE RAMPAGE、PSYCHIC FEVER、iScreamとGirls2の隅谷百花が祝辞を述べた。MAKIDAIは「生徒のみなさんにご家族への感謝の気持ちを忘れずに3年間を精いっぱい楽しみ、花を咲かせてください」とエールを送っていた。
【写真】超豪華！『EXPG高等学院 第七期生 入学式』に登場したEXILE MAKIDAI
EXPG高等学院は、本格的にダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる新しいスタイルの学校として2020年に開校。現在は東京、名古屋、大阪、福岡の4校で、計350人以上の生徒が夢に向かって学んでいる。
式典では、学長のGENERATIONS・中務裕太は「まず人として大事なことを忘れないでほしい。思いやる気持ちをもって夢をかなえるために周りの人を大切にしてほしい」とあいさつした。
映像メッセージが披露され、EXILE HIRO、THE RAMPAGE、PSYCHIC FEVER、iScreamとGirls2の隅谷百花が祝辞を述べた。MAKIDAIは「生徒のみなさんにご家族への感謝の気持ちを忘れずに3年間を精いっぱい楽しみ、花を咲かせてください」とエールを送っていた。