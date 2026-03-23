巨人のドラフト1位ルーキー左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が22日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。自身が27日に行われる阪神戦（東京D）で開幕投手を務めることについて、阪神ファンである父の反応について明かした。

開幕投手の最有力候補だった山崎伊織投手（27）が故障で離脱し、昨季まで2年連続で開幕投手を務めていた戸郷翔征投手（25）はオープン戦防御率9.00で脱落。竹丸が1962年の城之内邦雄以来、球団64年ぶりとなる新人開幕投手を務めることが決まった。

以前からあまり緊張することがないと豪語する鋼のメンタルで、ポーカーフェイスが売り。

阿部慎之助監督（47）から開幕投手を告げられた時のことについて番組スタッフから聞かれると「（3月）14日の練習前に阿部監督から“開幕行くぞ”というふうに。“思い切ってやってくれ”っていうふうに言われました」と明かし、さすがに今回は緊張したのでは？との問いにも「緊張はしてないです」と頼もしい。

以前のインタビューで父が阪神ファンであると話していたが、その父は阪神との開幕戦で息子が大役を任されたことについてどう思っているのか。

「電話は一応したんですけど…。その時はそこにはあまり触れてこずっていう感じです」と苦笑い。

以前のインタビューでは父が応援している阪神との対戦について「しっかり対戦したら抑えられるように頑張りたいと思います」と話していたが、今回は一番対戦したい阪神選手について聞かれて佐藤輝明内野手（27）の名前を挙げ、「ちょうど（WBCの）準々決勝、ウエートルームとかで見てた時にタイムリー打ってたので。なんか嫌なもの見たなぁ…っていうふうには思いました」と苦笑いしつつ「何とかして抑えられたらいいなと思います」と謙虚に語った。

新人投手が開幕投手を務めるのは球団64年ぶりで、勝利投手となれば球団初。度胸満点のルーキーが快挙に挑む。