石川県警は、仮設住宅で暮らす人や窓口に行くのが難しい高齢者の利用を想定し、ワンボックス車を改装した「移動交番車」で運転免許証の自主返納を受け付ける全国でも珍しい取り組みを始めた。

昨年１２月１日から導入し、能登半島地震の被災地などで運用している。（武山克彦）

珠洲市の女性（７９）は今年１月、仮設住宅団地近くに到着した移動交番車内で免許返納の手続きを受けた。珠洲署員に免許証を手渡し、穴を開けて「無効」という印鑑を押してもらって作業は終了。女性は、「事故を起こすよりいい。警察署まで歩くと遠いので、ありがたかった」と話した。

女性は、のと里山海道を車で走っている時、能登半島地震に被災した。揺れに驚いて急ブレーキをかけたが、何かに衝突してバンパー付近が大きく破損し、走行不能となった。公共交通機関が少ない奥能登で車を運転できなくなるのは不安だったが、名古屋市に住む長女から心配されたこともあり、返納を決めたという。

移動交番車は２０１９年に県内で導入された。昨年からは奥能登地域に２台が配備され、能登半島地震後に窃盗などが相次いだ被災地で体感治安の向上などに運用されている。週に２回ほど仮設住宅団地やスーパーなどに停車し、通常の交番と同様に落とし物の受理や被害相談の受け付けなどを担っている。

県警によると、移動交番車で免許返納手続きを受け付けているのは、岐阜、香川両県に続いて全国で３例目とみられるという。

昨年１年間の県内の免許返納者は３８７９人（前年比１３７人減）と減少傾向にあるといい、県警は「住民らに寄り添った親しみやすい移動交番車の運用をしながら、地域の安全安心の確保に努めていきたい」としている。