韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）のヒスンがグループを脱退するというニュースの後、初めて自らの口で心境を明かしたと２３日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

記事によるとヒスンは２２日、映像通話イベントでファンと交流し「本当に驚かれたと思うけど、僕は大丈夫。一方で、少し申し訳ない気持ちにもなる」と胸中を明かしたという。そして「間もなく僕のアルバムがリリースされる」と、ソロ歌手デビューを予告したと伝えた。

これに先立ち、ヒスンは直筆文を通して「これまで制作してきた楽曲を事務所に共有し、どんな方法で披露するのが良いのかを時間をかけて悩み、話し合ってきた。その結果、事務所から提案された方向に従い、ＥＮＧＥＮＥ（エンジン：ファン呼称）の皆さんにより良い姿をお届けするため、大きな決意を固めた」と脱退理由をつづっていた。メンバー６人も、公式チャンネルを通して「僕たちがこれまで一緒に過ごして来た時間は、言葉にできないくらい大切な時間だった。だからこそ、僕たちはこれまで一緒に歩んで来たヒスンが選択した新たな出発を尊重し応援したい」とコメントしている。