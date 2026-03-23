春本番！京都や熊本で桜開花　春のベビーラッシュに「かわいい！」　東京では桜の倒木事故も…危険な木どう見抜く？

23日、熊本市内にあるソメイヨシノの標本木。

気象台の職員が観測する姿が。

気象台の職員：

確実に5輪確認できましたので、開花とします。

平年より1日遅く、2025年と同じ日の開花発表です。

約1週間から10日ほどで満開になる見込みだということです。

23日は京都や埼玉の熊谷でも発表。

京都では近畿地方で一番乗りとなる開花の便りになります。

この週末には横浜、前橋、佐賀で開花し、いよいよ春本番を迎えつつある日本列島。

東京では先週桜の開花が発表されましたが、午前中はあいにくの空模様。

文京区の「六義園」で見ごろを迎えていたのは、ひと足早く花を咲かせる、しだれ桜。

平日にもかかわらず、多くの人たちが訪れていました。

一方、ソメイヨシノはまだ2分咲きほどですが、訪れた人からは「近所ですから毎日のように来て見たいと思う。（おとといより）咲いている数が倍くらいに増えている」「咲くのが楽しみ。みんなで花見に行くのが楽しみ。今週末とかに行きたい」といった声が聞かれました。

小石川後楽園でもしだれ桜は見ごろを迎えていましたが、こちらもソメイヨシノは二分咲きほどでした。

一方、週末の3連休は各地ポカポカ陽気となり、春らしい風景も。

岡山・玉野市の動物公園では春のベビーラッシュが始まっています。

園内を自由に駆け回るヤギの赤ちゃん。

1月以降、4頭が誕生しました。

さらに、2月にはジャージー種の牛の赤ちゃん。

3月15日には双子のヒツジの赤ちゃんも誕生。

まだまだお母さんにべったりです。

愛くるしい動物たちが多くの人たちを楽しませていました。