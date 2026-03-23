『リブート』“早瀬”鈴木亮平＆“夏海”戸田恵梨香、涙の“再会”シーンにネット感動「冒頭から号泣」「2度目の結婚式」
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が22日に放送され、冒頭で早瀬（鈴木）と夏海（戸田）が感動的な“再会”を果たすと、ネット上には「冒頭から号泣」「ロマンチック」「2度目の結婚式じゃん」といった声が相次いだ。
【写真】「2度目の結婚式じゃん」夏海（戸田恵梨香）に指輪をはめる早瀬（鈴木亮平）
早瀬は冬橋（永瀬廉）から夏海を救い出すことに成功。しかし夏海は、なおも自分が夏海であることを認めようとせず一香であり続けようとする。そんな彼女に、早瀬は早瀬として、ひとりの夫として、拓海（矢崎滉）の父として、夏海への思いを語る。
そして早瀬が「拓海に会いたくないのかよ!?」と訴えると、夏海は真剣な表情で「会いたいよ…会って抱きしめたい」と答える。自分が夏海であることを認めた彼女は、早瀬に「あなたまで巻き込んでしまって…ホントにごめんなさい」と謝罪。すると早瀬は、夏海にゆっくり近付き優しく抱きしめる。
夏海を抱きしめながら、早瀬は噛みしめるような表情で涙をこぼし「良かった…生きてて良かった…本当に良かった」と声を振りしぼる。そんな夫の腕の中で、夏海も涙を流す。
そんな中、夏海は拓海を巻き込まないために、一香として人生を終えるつもりだと打ち明ける。「最後にあなたに会えて良かった」と話す夏海に、早瀬は「そんなのダメだ」と語りかけると、合六（北村有起哉）と彼の組織を潰すと宣言。これに夏海が「無理だよ…」と応じると、早瀬は「粘り腰はハヤセの取り柄だろ」と微笑みかける。その後、早瀬はネックレスから指輪を取り出すと「俺たちの新たな“リブート”だ」と言い、夏海の左手薬指に指輪をはめるのだった…。
第9回の冒頭で、ついに“再会”を果たした早瀬と夏海。夕日に照らされた二人が共闘を誓い合う姿が映し出されると、ネット上には「冒頭から号泣」「最強リブート早瀬夫婦誕生!!」「なんて美しい!!」「ロマンチックすぎるだろ」「2度目の結婚式じゃん」などの反響が寄せられていた。
【写真】「2度目の結婚式じゃん」夏海（戸田恵梨香）に指輪をはめる早瀬（鈴木亮平）
早瀬は冬橋（永瀬廉）から夏海を救い出すことに成功。しかし夏海は、なおも自分が夏海であることを認めようとせず一香であり続けようとする。そんな彼女に、早瀬は早瀬として、ひとりの夫として、拓海（矢崎滉）の父として、夏海への思いを語る。
夏海を抱きしめながら、早瀬は噛みしめるような表情で涙をこぼし「良かった…生きてて良かった…本当に良かった」と声を振りしぼる。そんな夫の腕の中で、夏海も涙を流す。
そんな中、夏海は拓海を巻き込まないために、一香として人生を終えるつもりだと打ち明ける。「最後にあなたに会えて良かった」と話す夏海に、早瀬は「そんなのダメだ」と語りかけると、合六（北村有起哉）と彼の組織を潰すと宣言。これに夏海が「無理だよ…」と応じると、早瀬は「粘り腰はハヤセの取り柄だろ」と微笑みかける。その後、早瀬はネックレスから指輪を取り出すと「俺たちの新たな“リブート”だ」と言い、夏海の左手薬指に指輪をはめるのだった…。
第9回の冒頭で、ついに“再会”を果たした早瀬と夏海。夕日に照らされた二人が共闘を誓い合う姿が映し出されると、ネット上には「冒頭から号泣」「最強リブート早瀬夫婦誕生!!」「なんて美しい!!」「ロマンチックすぎるだろ」「2度目の結婚式じゃん」などの反響が寄せられていた。