『リブート』“早瀬”鈴木亮平＆“夏海”戸田恵梨香、涙の“再会”シーンにネット感動「冒頭から号泣」「2度目の結婚式」

『リブート』“早瀬”鈴木亮平＆“夏海”戸田恵梨香、涙の“再会”シーンにネット感動「冒頭から号泣」「2度目の結婚式」