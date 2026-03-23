ドウシシャは、ゴリラの顔サイズもカバーできるほどの大きさのハンディファン「ゴリラの扇風機」を2026年3月下旬より発売します。カラーはホワイト・グレー・ブルーの3色。実売価格は3278円（税込）。

「ゴリラの扇風機」（ホワイト）

記事のポイント フットケア製品などで人気のドウシシャ「ゴリラ」シリーズから、“ゴリラの顔サイズもカバーできるほどのデカすぎるハンディファン”が登場。同社製品比約2.35倍のビッグサイズなので、顔全体に風を送ることができます。携帯性よりもパワフルな風を求める方にオススメです。

本製品は、大風量かつ静音性を兼ね備えた大きめサイズのハンディファン。ファン部分の直径は約16.5cm、羽根の大きさは約13.5cmとなっており、2025年発売の同社の製品比で約2.35倍の大きさになっています（二枚羽根大風量クリアハンディファンFSA-54Bとの比較）。

ファンが大きいことで大風量も実現しており、前述のクリアハンディファンの約3倍の風量となる約6.45ｍ3/minを実現しています。風が強いのに音は静かなので、電車内やオフィスでも使いやすい仕様です。

風量は4段階に切り替え可能。1・2・3という風量3段階に加えて、即クールダウンできる「チョー強力G（ゴリラ）モード」を搭載しています。風量の強さはLED表示されるので、ひと目で風量がわかります。

ファンの中央部分には、身だしなみをチェックできるミラー付き。汗で崩れたメイクも乱れた髪型も、ミラーで確認しながら直すことができます。

ハンディ部分を折り畳んで置き型のデスクファンとしても使用可能。また、グリップ部底面に1/4インチネジ穴が開いているため、市販のカメラ用三脚やスタンドなどに取り付けることもできます。

ストラップ取付穴があるので、好きなキャラクターのキーホルダーなどを取り付けて一緒に持ち歩くことができます。誤操作防止のスライドスイッチがあるので、バッグの中でも安心です。

USB Type-Cで充電でき、連続運転時間は風量最大時2時間〜風量最小時10時間です。充電時間は約4時間。

ドウシシャ 「ゴリラの扇風機」 発売日：2026年3月下旬 実売価格：3278円（税込）

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