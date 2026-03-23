北川景子、40代に向けた抱負を語る 新年度は「新たな挑戦をさせていただけそうな予感」
女優の北川景子が23日、都内で行われた「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新TVCM発表会」に出席。40代を迎える心境を語った。
【写真】パンツスタイルも素敵な北川景子
北川は、卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材の他に「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目する新CMに出演。忙しい朝でも、豆乳で手軽に“朝の満たんぱく”習慣を取り入れられることを自然体で柔らかな笑顔と共に表現している。
豆乳については「すごくきれいな先輩が『美容と健康のために飲んでいる』と言っているのを見て、『自分も飲もう』と思った」という北川。「最近ではジムの先生から『プロテインの粉と混ぜて飲むのがいいよ』とお勧めしていただいた」と言い、「4、5年は毎朝プロテインを豆乳で飲むというのが日課になっています」と明かした。
「美しさの秘けつはたんぱく質？」という質問には、「どうなんでしょう」とはにかみ、「でも本当に『きれいな人が飲んでいるな』と思ったことから始まった」と回答。また「コロナ禍に出産をしたんですけれども、その時に結構家にいる時間が長くて、色々と自分の生活を見直していく中で、栄養バランスとかも考えようと思った」とたんぱく質を意識的に摂るようになった経緯を説明した。
さらに、新年度の抱負を聞かれると「上の娘が幼稚園が最後の年になるので、私もそういう生活を、一日一日大切に一緒に過ごしたい」とした上で、「とにかく健康に気を遣って生きていきたい」とコメント。そして、仕事の面では「どんな仕事を今年やることになるか、まだ完璧には分からない」としながらも、「なんとなく新たな挑戦をさせていただけそうな予感もあったりして、それもやっぱり健康第一かなと思うので、体力と健康に気を遣って、新年度からも頑張っていきたい」と意気込んだ。
加えて、2026年が自身にとっては30代最後の年であることに触れ「（30代は）あと何ヵ月あるだろうかという感じ」と吐露。「元気に40歳を迎えられるようにセルフケアを重要視しながらやっていきたいなと思います」と宣言していた。
【写真】パンツスタイルも素敵な北川景子
北川は、卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材の他に「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目する新CMに出演。忙しい朝でも、豆乳で手軽に“朝の満たんぱく”習慣を取り入れられることを自然体で柔らかな笑顔と共に表現している。
「美しさの秘けつはたんぱく質？」という質問には、「どうなんでしょう」とはにかみ、「でも本当に『きれいな人が飲んでいるな』と思ったことから始まった」と回答。また「コロナ禍に出産をしたんですけれども、その時に結構家にいる時間が長くて、色々と自分の生活を見直していく中で、栄養バランスとかも考えようと思った」とたんぱく質を意識的に摂るようになった経緯を説明した。
さらに、新年度の抱負を聞かれると「上の娘が幼稚園が最後の年になるので、私もそういう生活を、一日一日大切に一緒に過ごしたい」とした上で、「とにかく健康に気を遣って生きていきたい」とコメント。そして、仕事の面では「どんな仕事を今年やることになるか、まだ完璧には分からない」としながらも、「なんとなく新たな挑戦をさせていただけそうな予感もあったりして、それもやっぱり健康第一かなと思うので、体力と健康に気を遣って、新年度からも頑張っていきたい」と意気込んだ。
加えて、2026年が自身にとっては30代最後の年であることに触れ「（30代は）あと何ヵ月あるだろうかという感じ」と吐露。「元気に40歳を迎えられるようにセルフケアを重要視しながらやっていきたいなと思います」と宣言していた。