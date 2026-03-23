◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２３日、栗東トレセン

昨年の３歳マイル王パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、全休日のこの日は馬房でリラックス。表情も良く、体調は良さそう。２２日には坂路で５１秒６―１１秒９の好時計を馬なりで出し、さすがの動きをみせた。五十嵐助手は「（１９日の１週前追い切りよりも）日曜の方が、より良かったですし、本来の動きという感じです」とうなずいた。

サウジ遠征明けで、帰国検疫もあった関係で、トレセンに戻ったのは１８日。間隔がない点が気になるが、「牧場と連携して、向こうでもしっかり乗ってもらいました」と仕上がりに不安はない。

昨年のキーンランドＣでは、３歳夏で５７キロを背負って古馬に快勝した。２戦２勝の１２００メートルで、自身のＧ１・２勝目の期待がかかる。「トップクラスの馬を相手にどこまでやれるかですね。挑戦者の気持ちで頑張ります」と同助手。昨年よりも力を付けた４歳馬が、世代交代を狙う。