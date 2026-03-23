元日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が、５月１２日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５６」で１年７か月ぶりの復帰戦に臨むことが２３日、発表された。優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル スーパーフェザー級１０００万円トーナメント」準々決勝で、日本同級８位・龍王（２８）＝角海老宝石＝と対戦する。

松本は昨年３月に予定されていた日本王座の５度目の防衛戦で前日計量を行えず、１年間のライセンス停止処分を受けた。規定により１階級上げて、２４年１０月の中川公弘（ワタナベ）戦（２回ＫＯ勝ち）以来の復帰戦に臨む。

この日、都内で会見した松本は「謹慎を受けた身にも関わらず、このような会見の場を用意していただけて恐縮な思いとありがたい気持ちでいっぱいです。すごくたくさんの方々に支えていただいたり『待ってるよ』『応援してるよ』と声をかけていただいた。感謝の思いを胸に、信用を取り戻していけるよう、リングで勝って恩返しできるよう頑張っていきたいと思います」と感謝の気持ちを述べた。

昨年９月から約１か月間、単身で渡米し合宿を敢行。週３回のペースでスパーリングを積んだ。「この１年、コンスタントに実戦練習を積むことができた。自分自身と向き合って、完成されたものを作り上げる作業に取り組んでいた」とスーパーフェザー級での復帰戦に向けてトレーニングを重ねてきたという。

対する龍王は、２月のトーナメント１回戦で岩崎一輝（勝輝）を６回ＴＫＯで下して勢いに乗る。この試合をリングサイドで視察した松本は「ジャブがすごく上手で、すごく好戦的なタイプ。どんどん手数も増えていって、エンジンがかかるイメージがあった」と印象を語った。試合後には龍王がリング上で松本を挑発する場面もあった。「あまり目の前で名前を挙げられたりする経験がなかったので、どういうリアクションをしたらいいのかちょっと難しかった」と苦笑しながらも「まずは体調を管理して自分を作り上げて、龍王選手が好戦的にくると思うので、しっかり迎え撃ちたい」とコメント。「復帰戦で注目度の高いトーナメントに参戦させていただけることに感謝している。強豪ぞろいなので、一戦一戦気を抜かずに集中して、しっかり優勝はしたいなと思っています」と宣言した。

松本は、父で元東洋太平洋・日本フェザー級王者の松本好二トレーナーとの二人三脚でＵ―１５全国大会で５連覇するなど、プロデビュー前からフジテレビ系「ミライ☆モンスター」でもたびたび取り上げられた人気選手。プロ戦績は１２戦全勝（８ＫＯ）。

興行の全対戦カードは以下の通り。

▽日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦王者・池側純（角海老宝石＝９勝３ＫＯ１敗３分け）―同級１１位・大嶋剣心（ＫＯＤ＝９勝５ＫＯ４敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

松本圭佑（大橋＝１２全勝８ＫＯ）―日本同級８位・龍王（角海老宝石＝１２勝７ＫＯ３敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

日本同級５位・渡辺海（ライオンズ＝１６勝１０ＫＯ３敗１分け）―日本同級１４位・英豪（ＫＯＤ＝６勝２ＫＯ１敗）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

日本同級９位・福井貫太（石田＝１４勝８ＫＯ７敗１分け）―日本同級４位・木谷陸（ＫＧ大和＝１０勝５ＫＯ３敗）

▽ミニマム級６回戦

所龍太（ＤＡＮＧＡＮ＝１勝１ＫＯ）―ジョン・ドミニク・レドレス（フィリピン＝４勝２ＫＯ２敗）

▽スーパーバンタム級４回戦

松本龍也（協栄＝３勝２敗１分け）―今藤悠開（ＤＡＮＧＡＮ郡山＝２敗）