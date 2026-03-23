ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人が２３日、神奈川県内で行われた「ＥＸＰＧ高等学院」の卒業式に出席した。

ソロでは初となる卒業式でのサプライズ。「自分にとっても特別な楽曲。ＥＸＩＬＥに憧れてこの世界に入った」とＥＸＩＬＥの楽曲「道」を熱唱した。

グループで活動する際は３人のボーカルがいるが、この日は１人。歌唱を前に「こういう大事な式で歌うのは、自分にとって大事なポイントになると思う。いちアーティストとして、一段階あがっている気がする、心を込めて歌いたい。昨日も長野でツアーをやったので、バッチリです」と意気込んだ。

自身の高校の卒業式の思い出を聞かれると、２年生で上京し、転校した経験を持つことから「特になくて」とポツり。歌唱後には「卒業おめでとうございます。これから社会に出して新たな一歩を踏み出されるということで、ここで学んできたことを存分に生かしてほしい。大きな壁はいっぱいあると思いますが、自分を見失わず自分らしく進んでほしい。感謝の気持ちを忘れないことだけは心に置いて頑張ってほしい。僕はＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥとして、１人のアーティストとして応援しています」とエールを送った。