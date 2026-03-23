◆プロアマ交流戦 巨人５―８日本製鉄室蘭シャークス（２３日・ジャイアンツ球場）

巨人の育成３年目・千葉隆広投手（２０）が昨季６月に受けた左肩手術から実戦復帰し、１回１安打無失点に抑えた。

４回から２番手で登板。安打と四球で１死一、三塁のピンチを招いたが併殺打で切り抜けた。「内容としては課題がいろいろ残っているけれど、まずは実戦に戻ってこられたので良かった」。昨年６月１日の３軍戦以来、約１０ヶ月ぶりの登板に汗を拭った。

リハビリ中には矢野巡回打撃コーチとすれ違った際に「自分のペースで焦らず頑張れ」と声をかけられ「『やることをしっかりやっていれば間違いないのかな』と気持ちが楽になって助かった」と感謝。トレーニング法や投球フォームを見直し、ケガを再発させないための体作りを行ってきた。

千葉は２３年育成ドラフト６位で入団。２４年は高卒１年目ながらシーズン中盤以降に３軍の先発ローテを担い、１６試合で３勝３敗、防御率１・８４をマーク。同年の秋季練習では１軍に抜てきされるなど注目を集めた。「今までは（試合で）戻ることがゴールだった。これからはそのレベルを上げて。登板を重ねるごとに成長していきたい」と真っすぐ前を向いた。