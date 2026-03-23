偽造された教員免許の写しを2つの町での採用試験で提出した罪に問われた、元補助教員の男の裁判です。福岡地裁は男に対し、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。



偽造有印公文書行使の罪に問われているのは、福岡県須恵町立中学校の補助教員だった近藤正仁被告（66）です。



起訴状によりますと、近藤被告は、2021年に篠栗町で、去年は須恵町で、採用試験の際に、偽造された中学校教諭の免許状の写しを提出したとされています。





近藤被告は去年12月、福岡地裁で開かれた初公判で起訴内容を認め、ことし2月の被告人質問で動機について答えました。■裁判官「犯罪を犯してまで学校で働きたいと思うのはなぜですか」■近藤被告「楽しいからです、楽しかったからです」近藤被告は1985年に教員免許を取得しましたが、2005年に児童買春事件で有罪判決を受け免許が失効しました。2010年に再取得しましたが、2012年に無免許運転で有罪判決を受け、再び失効しました。その後は知人と養子縁組をして名字を変え、偽造された免許を使い回して、およそ20年にわたって教育現場に立っていました。その間、2014年と2017年には教員免許を偽造して、使った罪で有罪判決を受け服役しました。■弁護士「免許を取り直すことがなかったのはどうしてですか」■近藤被告「過去の事件があるので、教員免許をとっても採用されない」■弁護士「教員免許を偽造することに、抵抗は」■近藤被告「ないことはない。この仕事は、免許がなくてもできるんだという気持ちがあった」23日に開かれた判決公判で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は「教員免許を持っていないのに、学校が楽しかった、学校で仕事がしたいなどという身勝手な考えで犯行に及んだ」と指摘しました。「常習性が顕著で、法を守る意識は著しく鈍っている」として、懲役4年6か月の求刑に対し、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。弁護側は、控訴するかについて「今後、検討する」としています。