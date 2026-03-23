株式投資で成功するためには、何を指針とすべきか。「私、じつは投資でものすごく勝ってます！」と話す投資家の杉村太蔵さんが辿り着いた答えは「骨太の方針」だった。毎年6月に閣議決定される政府の経済政策方針を読み込むことで、2倍株、10倍株を見極めてきたという。

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新刊『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）が大重版、話題になっている杉村さんに、その思考法を詳しく聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年2月2日配信）

「骨太の方針」を読んで見極める

――投資の銘柄選択において、杉村さんが最も重視されているものは何でしょうか。

杉村 「骨太の方針」ってご存じですか。今の日本の社会課題は何か、そしてそれをどうやって官民一体となって解決するのかがそこに書いてあります。私はこの「骨太の方針」を読んで、これから成長しそうな株、会社を見極めています。

――いままであまり聞いたことがない手法ですね。

杉村 僕はいろんな投資の本を読みましたけど、「骨太の方針」に注目しろ、と書いてある本はほとんどありませんでした。僕は証券会社でミクロの視点を学び、26歳から30歳までの4年間を政治家としてマクロな視点を経験した。その、マクロの総決算が「骨太の方針」なんです。

キーワードを見つけて銘柄へ

――どうやって投資先の具体的な選択へと結びつけるのでしょうか。



自身が読み込んだ「骨太の方針」を手に語る杉村太蔵さん

杉村 想像力です。例えば、「骨太の方針」に「サイバーセキュリティ」という単語が出てくるじゃないですか。そしたら四季報で「サイバーセキュリティ」と検索していただくと、関連銘柄が出てきますよね。キーワードを見つけて、その企業が「骨太の方針」に合致しているか調べるんです。

――なるほど。他にはどのような例がありますか。

杉村 たとえば「賃上げが必要」と書いてある。それで、具体的に政府がやろうとしてるのは、中小企業のM&Aを積極的にしようということなんですよ。M&A関連の企業って実は結構あるんですけど、その中ではどの会社がいいかは、本の中でいろいろ書きました。

投資家であって、受験生ではない

――「骨太の方針」は難しそうですが。

杉村 18歳以上の有権者に向けて書かれているので、それほど難しくないと思います。大事なことは、よく分からないところは全く気にしないでください、ということです。我々は投資家であって、受験生じゃありませんから。参考書じゃないので、全部を理解して、ここから試験を受けるわけじゃない。僕だって全部理解してないところもありますよ（笑）。

――こんなに読んでるのに、ですか。

杉村 分からないし、興味を持てないところも多いんですよ。正直いって、僕は文化・芸術ってピンとこないわけです。だけど、映画が好きな人は、これを読んでソニーミュージックはどうなのかなとか、いろいろ考えればいいんですよ。

議事録と資料が公開される

--そもそも「骨太の方針」はどのように作られているのですか。

杉村 「経済財政諮問会議」で議論の上、作成されています。この会議は議長が総理大臣で、全メンバーの4割以上は民間人。必ず総理が出席しないと開催されません。

面白いのは全部の議事録と資料が公開されるんです。全15回ほどの経済財政諮問会議後、しばらくしたら全てアップされるんですね。

――それだけ透明性が高いんですね。

杉村 この「骨太の方針」に基づいて、毎年8月末までに各省庁が予算の概算要求をするんですよ。「骨太」を論拠に概算要求、税制改正、補助金の申請などを行います。だから全部の大元には、この「骨太の方針」があるんです。

「骨太の方針」専門家になりたい

――ここまで「骨太の方針」を読み込んでいる投資家は珍しいのでは。

杉村 この本が評判になったら、「骨太の方針」の専門家を名乗りたいくらいです（笑）。そもそもこれには、ワインみたいに、出来のいい年と出来の悪い年があるんです。

例えば、アベノミクスの頃も最初は良かったんだけど、2016年とか2017年って本当にダメでしたね。ポンコツな「骨太の方針」。実際、株価は踊り場になっちゃいました。

――最新版はどうですか。

杉村 石破さん（元首相）のは意外と良かったなと思ってます。個人的に石破さんって経済はどうかな？と思ってたんですけど、ブレーンが素晴らしかったのか、経済再生担当大臣だった赤澤さんが良かったのか、充実した内容でした。

〈「北海道電力は10倍行く」「政府は洋上風力を諦めていない」“超一流の投資家”杉村太蔵が導き出す「勝てる」投資銘柄の選び方〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）